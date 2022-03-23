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Политика
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Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко подал в отставку — СМИ

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Роман Лещенко. Фото: Википедия

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия, написал заявление об отставке и объявил вечером сотрудникам, сообщает "Экономическая правда".

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Сам Лещенко подтвердил ЭП такую информацию. Причины отставки пока неизвестны.

Теперь вопрос отставки пройдет голосование в Верховной Раде. Если она подержит решение Лещенко, то обязанности министра возложат на его первого заместителя Тараса Высоцкого.

По данным ЭП, наиболее вероятная кандидатура на его место — это народный депутат, глава аграрного комитета Николай Сольский.

Такое решение выглядит неожиданным в свете недавних уверенных заявлений Лешенко. Так, в феврале 2022 года он утверждал, что Украина — один из главных поставщиков продовольствия в мире, и что наша страна обеспечивает едой 400 миллионов людей в разных странах. По его словам, еще в 2000-х годах Украина поставляла продовольствие только 40 миллионам человек в мире

Причем перед его ведомством стоит сложная задача. Ведь из-за войны у стартовавшей весенней посевной кампании в этом году будет особый режим – фермеры опасаются попасть на полях под массированные обстрелы российских оккупантов.