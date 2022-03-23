Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав у відставку - ЗМІ

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства, написав заяву про відставку та оголосив увечері співробітникам, повідомляє "Економічна правда".

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Сам Лещенко підтвердив ЕП таку інформацію. Причини відставки поки що невідомі.

Наразі питання відставки пройде голосування у Верховній Раді. Якщо вона підтримає рішення Лещенка, то обов’язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.

За даними ЕП, найімовірніша кандидатура на його місце – це народний депутат, голова аграрного комітету Микола Сольський.

Таке рішення виглядає несподіваним у світлі нещодавніх впевнених заяв Лешенка. Так, у лютому 2022 року він стверджував, що Україна є одним з головних постачальників продовольства у світі, і що наша країна забезпечує їжею 400 мільйонів людей у різних країнах. За його словами, ще у 2000-х роках Україна постачала продовольство лише 40 мільйонам людей у світі.

Причому перед його відомством стоїть складне завдання. Адже і через війну у весняній посівній кампанії, що стартувала, цього року буде особливий режим – фермери побоюються потрапити на полях під масовані обстріли російських окупантів.