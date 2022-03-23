Кабмін додав сільгосптехніку, запчастини та обладнання для сільгоспробіт до переліку товарів критичного імпорту

Кабінет міністрів України розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши до нього потрібну аграріям сільгосптехніку, запчастини, обладнання для сільськогосподарських робіт. Йдеться про трактори, сільгоспмашини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі, зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни тощо.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Першого ж дня війни Кабмін Постановою №153 від 24.02.2022 затвердив перелік товарів критичного імпорту, щоб забезпечити безперебійне постачання продовольства, а також усіх товарів, необхідних для підготовки до весняно-польових робіт.

З цього моменту цей перелік оновлювався вже 11 разів, щоби Нацбанк міг забезпечувати постійне здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів, для закупівлі якого НБУ дозволяє купувати валюту.

"Паралельно весь час ми додавали критичні групи товарів для потреб сільгоспвиробників. Під час останнього оновлення уряд включив до переліку необхідну аграріям с/г техніку та запчастини, обладнання для с/г робіт (трактори, с/г машини, вантажівки, сідельні тягачі, обприскувачі), зрошувальне обладнання, сівалки, всю ґрунтообробну техніку, цистерни), добрива, препарати тощо", – зазначив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Повний оновлений список доступний за посиланням.

"Завдання Мінагрополітики – забезпечити безперебійне постачання в Україну всіх позицій, які гарантують українцям продовольчу безпеку. І ми над цим працюємо щодня. Наближаємо нашу перемогу, яка обов'язково буде за нами", – резюмував міністр.

Зазначимо, через війну у весняної посівної кампанії, що стартувала, цього року буде особливий режим – фермери побоюються потрапити на полях під масовані обстріли російських окупантів.

Окрім того, російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку українських аграріїв. Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.