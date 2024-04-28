Позиція Німеччини щодо долі заморожених коштів РФ розколює союзників: чого так боїться Берлін

Німеччина рішуче виступає проти ідеї конфіскувати заморожені активи російського центробанку для фінансування відбудови та військової допомоги Україні. Берлін надто сильно боїться того, що від Німеччини також почнуть вимагати репарацій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання пише, що Німеччина боїться того, що конфіскація (а не просто заморожування коштів) може створити прецедент і надихнути інші країни пред’явити Берліну претензії на репарації за шкоду, завдану під час Другої світової війни.

Така позиція Німеччини викликала невдоволення серед союзників, які розраховували поповнити фонди відбудови України за рахунок конфіскованих російських активів, однак без згоди всіх членів альянсу Євросоюз не зможе підтримати конфіскацію грошей.

Окрім цього, німецька влада занепокоєна тим, що арешт російських активів може ускладнити майбутні переговори про припинення війни та повернення окупованих територій Україні. Вони вважають, що ці кошти мають лишатися недоторканними, щоб згодом використати їх як важіль тиску на Росію під час перемовин про врегулювання конфлікту.

Також в Берліні побоюються, що конфіскація російських активів може спричинити відповідні дії з боку Москви проти німецьких компаній, які досі працюють на території Росії. Тому німецький уряд наразі утримується від арешту російських коштів та майна на своїй території.

Європейський центральний банк також не є рішучим у цьому питанні і вважає, що захоплення російських резервів може підірвати міжнародну довіру до євро та європейських активів.

Видання пише, що питання конфіскації розколють G7, де Японія, як і Німеччина, виступає проти через загрозу репараційних вимог від Південної Кореї та інших сусідів.

Наразі дві третини заморожених російських грошових резервів перебувають у розрахункових центрах європейських країн. Лише після двох років війни Німеччина нещодавно підтримала використання несподіваних прибутків для фінансування озброєнь для України.

G7 розглядають декілька варіантів передачі Україні заморожених російських активів

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

Сполучені Штати наполягають на тому, що в міжнародному праві є міцна основа для арешту російських активів, але Німеччина та Франція висловили занепокоєння щодо будь-якого такого кроку через те, що він може створити небезпечні прецеденти. Натомість використання відсотків від активів як забезпечення позик чи облігацій не вимагатиме арешту активів.

Міністри фінансів країн G7 пообіцяли продовжувати роботу над "усіма можливими шляхами" використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Вони наголосили, що твердо налаштовані допомогти Україні задовольнити нагальні короткострокові потреби у фінансуванні, “включаючи використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів”. План можливого використання коштів представлять у червні на саміті в Італії.

Додамо, верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії і можуть спрямувати їх в Україну. Проте, Київ повідомив західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

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