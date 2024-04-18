Активи РФ не розморозять до відшкодування втрат Україні: варіанти конфіскації представлять у червні

Міністри фінансів країн G7 та керівники центральних банків на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо використання заморожених російських активів, у тому числі їх конфіскації для допомоги Україні. Вони продовжать працювати над можливими варіантами, які представлять лідерам G7 перед самітом в Італії у червні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у спільній заяві, опублікованій після зустрічі, міністри фінансів країн G7 пообіцяли продовжувати роботу над "усіма можливими шляхами" використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Міністри фінансів країн G7 наголосили, що вони твердо налаштовані допомогти Україні задовольнити нагальні короткострокові потреби у фінансуванні, “включаючи використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів”.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими до того часу", - заявили представники G7.

Про конкретний план щодо використання російських активів не йшлося, однак міністри заявили, що продовжать працювати над тим, аби заморожені російські активи можна було ще й використати на користь України.

Цей план представлять у червні на саміті в Італії.

Як пише Reuters, Вашингтон підтримує ідею повної конфіскації активів у 260 мільярдів євро та передачі їх Україні. Однак європейські чиновники, як і раніше, побоюються, що це може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.

Тому країни ЄС пропонують поки що просто віддавати Києву прибуток, отриманий від російських заморожених активів.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Також Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.

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