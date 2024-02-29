Франція виступила проти конфіскації заморожених російських активів

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Ле Мер, виступаючи після зустрічі фінансових чиновників G7, відкинув позицію США і сказав, що Франція переконана, що в міжнародному праві немає достатніх підстав для конфіскації, і потрібна подальша робота.

Він сказав, що будь-які подібні кроки мають повністю спиратися на міжнародне право та вимагають підтримки всіх членів G20 великих економік, до яких входять Росія, Китай та інші країни, які критикували Сполучені Штати.

"Ми не вважаємо цю правову базу достатньою", – сказав Ле Мер, додавши, що потрібен широкий міжнародний консенсус.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що існують "вагомі міжнародні правові, економічні та моральні аргументи" для конфіскації російських активів, або використання їх як застави, і "теорія контрзаходів" виправдовує такі дії згідно з міжнародним правом.

Вона наголосила на терміновій потребі допомогти Україні після військових невдач у її дворічній боротьбі з вторгненням Росії.

Як пише видання, офіційні особи G7 протягом року намагалися домовитися про те, що робити з російськими активами, замороженими після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Лідери G7 намагаються прийняти можливі рішення до червня.

"Ми продовжуємо кулуарні дискусії для спільної мети, яка полягає в пошуку заходів, які відповідають міжнародному праву", — сказав журналістам міністр фінансів Японії Масато Канда після засідання міністрів G7.

Незважаючи на публічні суперечки, один західний чиновник, який побажав не цитувати його імені, сказав, що офіційні особи G7 повністю згодні з тим, що Москва повинна заплатити за завдану шкоду. Чиновник зазначив, що все більше експертів впевнені, що існує законний шлях для арешту заморожених активів.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Проте, Європейський союз, ймовірно,не наважиться конфіскувати активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7.

Джерело фото: ua.depositphotos.com