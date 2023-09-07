Повинні заплатити за війну: США передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів

Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

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Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Крім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів", - заявив Держсекретар США.

Він наголосив, що ті олігархи, які фінансують агресивну війну Путіна, мають заплатити за неї.

Блінкен зазначив, що США не мають ілюзій щодо того, що шлях до перемоги України буде легким, але запевнив у незмінності підтримки США.

"І моє послання сьогодні від імені президента Байдена, Сполучених Штатів до українського народу таке: так само, як ми підтримували вас, щоб забезпечити виживання вашої нації протягом останніх 20 місяців, ми підтримуватимемо вас, поки ви визначаєте своє майбутнє та відновлюєте вільну, життєстійку, процвітаючу Україну", - підсумував він.

Нагадаємо, 6 вересня Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва, де оголосив про надання Україні чергового пакету допомоги. США виділять ще близько 1,08 мільярдів доларів.

Додамо, що в квітні цього року, президент США Джозеф Байден підписав законопроєкт, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.