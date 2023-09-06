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Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва: центр столиці перекрито
Сьогодні, 6 вересня, до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Вранці 6 вересня стало відомо, що Блінкен вже перебуває в українській столиці.
Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі центр столиці частково перекритий.
Нагадаємо, Блінкен вже двічі приїздив до України за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
У квітні 2022 року він відвідав Київ разом з очільником Пентагону Ллойдом Остіним. Тоді під час зустрічі обговорювалося питання постачання необхідного Україні сучасного озброєнні та нової військової допомоги з боку США.
Другий раз Блінкен прибув із неанонсованим візитом до столиці України 8 вересня 2022 року. Тоді він оголосив про виділення понад $2 млрд військової допомоги Європі (Україні та ще 18 сусіднім країнам).