Блінкен закликав Конгрес негайно ухвалити додаткове фінансування для України

Конгресу США слід негайно ухвалити запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування, яке включає і кошти для підтримки України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Як нагадав чиновник, минулого тижня Байден попросив у Конгресу 24,1 млрд доларів для підтримки безпеки України, її економічних та гуманітарних потреб, а також для допомоги іншим країнам, які відчувають наслідки російської агресії.

"Я закликаю Конгрес прийняти цей закон про додаткове фінансування негайно", – сказав держсекретар.

Він зазначив, що США та десятки інших країн продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона не забезпечить справедливий і міцний мир.

Держдеп працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов’язаннями щодо безпеки, щоб допомогти Україні стримувати агресію з боку РФ та, в разі необхідності, захищатися в майбутньому.

"Україна повинна чітко розуміти постійний характер нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які нададуть подібні зобов’язання. Президент Путін повинен чітко усвідомлювати марність продовження своєї агресії", – додав Блінкен.

Допомога від США: про що просить Байден

10 серпня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити близько 40 млрд доларів екстреного фінансування. В разі схвалення, ці кошти включатимуть:

24 млрд доларів для України та інших міжнародних потреб, пов’язаних із російською агресією;

4 млрд доларів на забезпечення безпеки кордонів;

12 млрд доларів на допомогу при стихійних лихах.

Зокрема, йдеться про 13,1 млрд доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї Пентагону. Ще 8,5 млрд доларів передбачено для економічної, гуманітарної та іншої підтримки України й інших країн, які постраждали від війни.