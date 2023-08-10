Байден попросив у Конгресу додаткові кошти для допомоги Україні: що відомо

Президент США Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу з проханням виділити близько 40 мільярдів доларів екстреного фінансування, з яких понад 20 мільярдів піде для України.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, 40 мільярдів доларів, які Байден запросив у Конгресу, включають:

24 мільярди доларів на Україну та інші міжнародні потреби, пов’язані з війною з Росією;

4 мільярди доларів на забезпечення безпеки кордонів;

12 мільярдів доларів на допомогу при стихійних лихах.

Так, запит президента США включає 13,1 мільярда доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї, що використовується Пентагоном для ведення бойових дій.

Ще 8,5 млрд доларів підуть на економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від війни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена працює над запитом на додаткове фінансування для України, який, ймовірно, буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені.

У грудні Конгрес схвалив запит адміністрації на додаткові 48 мільярдів доларів на допомогу в озброєнні України та боротьбу з пандемією Covid-19, з яких 36 мільярдів було виділено спеціально для України. У 2022 році адміністрація чотири рази запитувала таке додаткове фінансування, щоб допомогти Україні: у березні, травні, вересні та грудні.

Допомога від США

У червні стало відомо, що Сполучені Штати за підтримки Конгресу нададуть Україні понад $1,3 млрд додаткової допомоги для відновлення.

Ще $657 млн від США підуть на відновлення інфраструктури та вирішення проблем з логістикою.

Весною повідомлялося, що Україна отримає $4,9 млрд бюджетної підтримки від США. Загалом, Сполучені Штати надали уряду України $18 млрд допомоги через механізми Світового банку.

Загалом від початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Сполучені Штати надали Україні допомогу на загальну суму понад 60 мільярдів доларів, що є значно більше, ніж отримали у 2022-2023 роках будь-які інші союзники США.