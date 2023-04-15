Україна отримає $5 млрд від США

Україна отримає $4,9 млрд бюджетної підтримки від США. Загалом, Сполучені Штати надали уряду України $18 млрд допомоги через механізми Світового банку. Інформація з’явилася на сайті Держдепартаменту США.

Як заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд у промові на Форумі партнерства між США та Україною, підтримка України – це інвестиція в світові безпеку і процвітання.

Тож Сполучені Штати продовжуватимуть фінансувати Україну.

“Сполучені Штати надали 18 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярда доларів будуть доступні у вересні. Це фінансування, разом із підтримкою ЄС, МВФ та інших, дозволяє уряду надавати життєво важливі послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії”, - йдеться в заяві.

Український уряд опублікував 10-річний план реконструкції, який охоплює 850 широкомасштабних проектів, які потребують приблизно 750 мільярдів доларів, тоді як Світовий банк у своєму останньому звіті оцінює витрати на реконструкцію в 411 мільярдів доларів протягом наступних 10 років - зазначають в Держдепартаменті США.

Також представники влади США зауважили, що обсяг фінансування, необхідний для реконструкції, може бути досягнутий лише за умови тісної співпраці з приватним сектором для стимулювання інвестицій.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна домовилася про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною і Великою Британією.

"Також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди", – повідомив прем'єр-міністр у Telegram.

Загалом, міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки.

Також під час робочої поїздки до США Денис Шмигаль уклав Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо залучення інвестицій в нашу країну.

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