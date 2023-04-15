Украина получит $5 млрд от США

Украина получит $4,9 млрд. бюджетной поддержки от США. В общей сложности, Соединенные Штаты предоставили правительству Украины $18 млрд помощи через механизмы Всемирного банка. Информация появилась на сайте Госдепартамента США.

Как заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в выступлении на Форуме партнерства между США и Украиной, поддержка Украины – это инвестиция в мировые безопасность и процветание.

Соединенные Штаты будут продолжать финансировать Украину.

“Соединенные Штаты предоставили 18 миллиардов долларов бюджетной поддержке правительства Украины через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 млрд долларов будут доступны в сентябре. Это финансирование вместе с поддержкой ЕС, МВФ и других позволяет правительству предоставлять жизненно важные услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией России”, - говорится в заявлении.

Украинское правительство опубликовало 10-летний план реконструкции, который охватывает 850 широкомасштабных проектов, нуждающихся в примерно 750 миллиардах долларов, тогда как Всемирный банк в своем последнем отчете оценивает расходы на реконструкцию в 411 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет - отмечают в Госдепартаменте США.

Также представители властей США отметили, что объем финансирования, необходимый для реконструкции, может быть достигнут только при тесном сотрудничестве с частным сектором для стимулирования инвестиций.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, Украина договорилась о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией.

"Также Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет. Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды", – сообщил премьер-министр в Telegram.

В общем, международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки.

Также во время рабочей поездки в США Денис Шмигаль заключил Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией США по развитию (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по привлечению инвестиций в нашу страну.

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