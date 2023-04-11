Украина получит от Канады миллионы патронов и тысячи винтовок

В рамках дополнительной военной помощи, объявленной Канадой, Украина получит тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Он объявил о новом пакете военной помощи, который включает 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов, более 2,4 млн. патронов.

Джастин Трюдо отметил, что "Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности".

Кроме того, канадское правительство объявило о расширении санкций против России. В список добавили 14 физических и 34 юридических лица, в том числе военно-технические предприятия из РФ.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл с официальным визитом в Канаду.

Денис Шмигаль поблагодарил за помощь канадское правительство и народ Канады и подчеркнул, что страна входит в пятерку партнеров Украины по объемам военной и финансовой поддержки.

Глава правительства призвал канадский бизнес приобщаться к послевоенному восстановлению нашего государства. Особенно в жилом и транспортном секторах, энергетике, разминировании и сельском хозяйстве.

Также глава украинского правительства надеется, что благодаря принятым в прошлом году законам все больше российских активов в Канаде будут конфискованы и переданы для восстановления разрушительных городов и домов в Украине.

В конце марта Канада предоставила Украине 2,4 млрд. канадских долларов (1,8 млрд. долларов США) кредита на льготных условиях по второму дополнительному соглашению. Средства уже поступили в госбюджет Украины.

Средства предоставлены через механизм административного счета Международного валютного фонда. Кредит был выделен на 10 лет, процентная ставка составляет 1,5% годовых.

Кроме кредита, в канадском бюджете на 2023 год также предложили заложить 147 млн. долларов США в виде военной помощи, 62 млн. долларов – для предоставления целевой помощи гуманитарного характера, а также 126 млн. долларов – для дополнительных выплат в поддержку украинских беженцев в Канаде.

Также Оттава продлила действие программы Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET).

Отмечается, что украинцы и члены их семей будут иметь возможность до 15 июля 2023 подать заявление на получение визы по программе CUAET за рубежом бесплатно, а каждый владелец такой визы сможет отправиться в Канаду до 31 марта 2024 включительно.