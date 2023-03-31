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Украина получила от Канады еще 1,8 млрд долларов кредита
Канада предоставила Украине 2,4 млрд канадских долларов (1,8 млрд долларов США) кредита на льготных условиях по второму дополнительному соглашению. Средства уже поступили в госбюджет Украины. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Средства предоставлены через механизм административного счета Международного валютного фонда. Кредит выделили на 10 лет, процентная ставка составляет 1,5% годовых.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, деньги будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов госбюджета.
"Эти средства позволят поддержать граждан Украины в условиях войны и приблизить нашу победу над российским агрессором", – высказался чиновник.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отмечает "Укринформ", Украина и Канада подписали кредитный договор в июне 2022 года. Согласно первому дополнительному соглашению от 13 декабря 2022 года Украина получила 1,95 млрд канадских долларов. Общая сумма кредита составляет 4,35 млрд канадских долларов.
Напомним, что кроме кредита, в канадском бюджете на 2023 год также предложили заложить 147 млн долларов США в виде военной помощи, 62 млн долларов – для предоставления целевой помощи гуманитарному характеру, а также 126 млн долларов – для дополнительных выплат в поддержку украинских беженцев в Канаде.