Канада запретила импорт алюминия и стали из России

Канада ввела запрет на импорт алюминия и стали происхождением из России и покупку этих товаров у любого лица из России. Как говорится в опубликованном на сайте канадского правительства решении, оно касается всех лиц в Канаде и граждан Канады за рубежом.

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Запрет включает в себя импорт шпунтовых свай; сварных углов и профилей из черных металлов; железнодорожных и трамвайных рельсов, стрелочных переводов, крестовин, шпал и деталей для соединения или фиксации рельсов; труб и полых профилей, в том числе чугунных.

Как уточняют в Министерстве финансов Канады, запрещен импорт необработанного российского железа и стали и полуфабрикатов из них; необработанного алюминия, алюминиевых листов и готовых изделий из этого металла, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода.

В ведомстве указывают, что такой запрет был введен в координации с действиями США и он должен лишить Россию возможности получать доходы, необходимые ей для ведения войны против Украины.

Как подчеркнула вице-премьер-министр - министр финансов Канады Христя Фриланд, Украина может и должна победить в этой войне, и ее страна продолжает делать все возможное, чтобы отрезать или ограничить доходы, используемые для финансирования вторжения РФ.

"Канада и наши партнеры уже ввели санкции против Центрального банка России и ограничили цены на российскую нефть и газ. И теперь мы гарантируем, что Путин не сможет заплатить за свою войну, продавая алюминий и сталь в Канаде", - отметила она.

По данным властей Канады, за 2021 год она импортировала из России алюминия на 45 миллионов долларов, а стальной продукции - на 213 миллионов долларов.

Напомним, что США с 10 марта вводят 200%-ную пошлину на российский алюминий, а с 10 апреля она распространится и на алюминиевые товары, в которых есть хоть сколько-нибудь алюминия из РФ.