Цены на железную руду в Европе растут. Сможет ли Украина воспользоваться возможностью и существенно нарастить экспорт

В прошлом году добыча железной руды в Украине упала более чем на половину. Самым сложным испытанием стали отключения электроэнергии в четвертом квартале, из-за чего многие горно-обогатительные предприятия были вынуждены остановиться. Сейчас цены и спрос на руду в Европе растут, что позволяет украинским горнякам нарастить поставки.

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Третий и четвертый кварталы 2022 года были провальными как для металлургов, так и горняков. К логистическим ограничениям, вызванным блокадой морских портов, добавились отключение электроэнергии и падение цен на мировых рынках.

Из-за отключения света горно-обогатительные предприятия не могли производить железорудный концентрат и окатыши, которые в условиях ограниченной логистики экономически целесообразно экспортировать. Также отключения электроэнергии стали причиной снижения производства стали, что в свою очередь снизило спрос и на железную руду. Поэтому добывающие компании были вынуждены сокращать производство.

В конце прошлого года после значительного падения в ноябре цены на железную руду все же начали расти, а в первом квартале текущего года мировые цены на сталь достаточно благоприятны для добывающих компаний. Кроме этого, в феврале энергосистему Украины удалось стабилизировать, что позволило "Укрэнерго" отказаться от практики отключений электроэнергии.

В таких условиях крупнейшая горно-металлургическая компания Украины "Метинвест" заявила о намерениях увеличить загруженность своих добывающих предприятий минимум до 30% и сосредоточиться на производстве высокомаржинальных окатышей. Вместе с этим эта компания, как и другие экспортеры железной руды, очень зависима от железной дороги, которая в условиях блокады морских портов остается единственным каналом для экспорта.

Конец прошлого года стал самым тяжелым временем для украинских горняков

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква говорит, что большим ударом для горняков стала потеря металлургических комбинатов после оккупации Мариуполя весной 2022 года, а также снижение производства на других украинских металлургических предприятиях, что повлекло за собой значительное падение внутреннего спроса.

“В начале прошлого года цены на железную руду составляли около 160 долларов за тонну, а уже к октябрю цена упала до 80 долларов за тонну. К этому прибавилось значительное падение внутреннего спроса. Метинвест потерял мариупольские предприятия, а "Камсталь" и "Запорожсталь" работали с пониженной загрузкой. Так что большой объем железной руды некуда было сбыть”, - говорит Саква.

Вместе с этим из-за потери моря экспортеры железной руды были вынуждены переориентироваться на поставки по железной дороге через западные пограничные переходы. Компания Ferrexpo, еще до полномасштабной войны экспортировавшая по железной дороге большие объемы окатышей, была вынуждена конкурировать за свои логистические направления с тем же "Метинвестом" и также снижать свое производство. В целом за 2022 год у Метинвеста падение добычи составило 66%, а у Ferrexpo 46%.

Кроме того, начиная с октября, компании столкнулись с отключениями электроэнергии. Для крупных промышленных компаний перебои с электроэнергией могут послужить причиной техногенных аварий. А процесс обогащения железной руды и производства окатышей невозможен без электроэнергии.

“Окатыши это едва ли не единственный вид продукции, который был смысл экспортировать в условиях войны, поскольку удорожание логистики делало экспорт обычного концентрата практически нерентабельным. За два последних квартала добыча "Метинвеста" упала на 90%, а добыча Ferrexpo на 85%”, - говорит Саква.

Аналитик информационно-аналитического ресурса ГМК-центр Андрей Тарасенко говорит, что в начале войны у горняков был шок, но впоследствии все более или менее приспособились и продолжили работать.

«Сначала добывающие предприятия работали на 50% погрузки, а уже в конце года погрузка снизилась до 20%. Хуже, чем в конце прошлого года, в отрасли еще не было. Из-за дефицита электроэнергии у предприятий не было возможности производить концентрат и окатыши, поэтому обогатительные предприятия были вынуждены остановиться”, - говорит Тарасенко.

По его словам, начиная с мая на внутренний рынок уходило примерно полмиллиона тонн железной руды, тогда как экспорт очень сильно колебался. Если в начале года горняки экспортировали 2-2,5 млн. тонн в месяц, то в конце года экспорт составлял 700 тыс. тонн в месяц.

Основные пункты вывоза железорудной продукции в 2022 году

Тарасенко говорит, что первое время после начала полномасштабной войны и блокады портов вся железорудная продукция ехала через западные пограничные переходы. Максимум, которым можно было вывезти по железной дороге, составлял 2 млн тонн, поэтому горные предприятия начали сокращать добычу. Кроме того, у экспортеров были попытки овладеть маршрутом через дунайские порты - через Измаил переваливали до 400 тыс. тонн в месяц суммарно всей продукции горно-металлургического комплекса.

“Рыжая шла прежде всего в страны ЕС: Австрию, Словакию, Польшу, Сербию, Чехию. Мы и раньше туда много поставляли. Экспортировать в Китай не было возможности, потому что очень выросли транспортные расходы, а цены упали. Это сделало поставки руды в Китай нецелесообразными”, – говорит Тарасенко.

По словам эксперта, после начала войны поставки железной руды из Украины в ЕС даже выросли. Прежде всего, это связано со значительным падением спроса на российскую железную руду.

“С начала полномасштабной войны экспорт железной руды в Европу упал где-то на 80%. Хотя санкций ЕС нет ни в отношении железной руды, ни в отношении ее поставщиков. Я думаю, что это сознательный отказ потребителей», – говорит Тарасенко.

Новые перспективы при старых проблемах

Тарасенко говорит, что в этом году спрос на железорудную продукцию в ЕС возобновляется. Согласно отчету ассоциации европейских производителей стали, Eurofer видимое потребление стали сократилось на 11,4%, а реальное потребление на 4,6%.

Фактически половина сокращения спроса на сталь в ЕС в третьем квартале прошлого года произошла за счет сокращения запасов. Реальный спрос упал не слишком сильно. По макроэкономическим показателям мы видим, что экономика Европы пострадала не так сильно, как ожидалось в условиях энергетического кризиса и монетарной политики Центробанков. Объемы экономической активности сейчас выше, чем в конце 2021 года. Так что производители осознали, что спрос будет расти и начали пополнять свои запасы. Металлурги еще не успели нарастить производство стали, однако будут это делать и будут нуждаться в руде. Украина в данной ситуации находится в достаточно хорошем положении, поскольку ближе к странам ЕС, чем Австралия и Бразилия”, - говорит Тарасенко.

Вместе с этим он отмечает, что без морских портов украинские горняки не смогут нарастить экспорт железной руды из-за логистических ограничений железнодорожных путей.

“Согласно исследованиям GMK-Центра по железной дороге из Украины можно вывезти 3 млн тонн всех видов товаров в месяц. 1 млн тонн этих товаров занимает зерно, при условии, что “зерновая сделка” работает. Поэтому вместе с возможностями Дунайских портов из Украины в ЕС можно вывезти около 2,3 млн. тонн в месяц. Если сравнивать это с довоенными показателями, это позволит загрузить горнорудные предприятия на уровне 30%”, - говорит Тарасенко.

Саква тоже считает, что, несмотря на проблемы в прошлом году, перспективы в железорудной отрасли довольно неплохие. В феврале снабжение электроэнергией возобновилось, что позволит работать обогатительным предприятиям. Вместе с этим мировые цены на железную руду растут, что позволит поставлять руду не только в ближние страны, но и в страны Западной Европы.

«Вероятно мы увидим рост добычи в первом квартале этого года. Кроме того, при текущей конъюнктуре металлургические предприятия могут нарастить производство, что позволит экспортировать уже не руду, а чугун, сталь и металлопродукцию”, - говорит Саква.