Казус Камышина. Стоящий за внезапной отставкой топ-менеджера "Укрзализныци"

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин подал в отставку. По его словам, это решение было принято совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым, который занимается и вопросами транспорта. Кубраков также заявил , что решение об отставке было общим, а также поблагодарил уже бывшего главу госкомпании за проделанную работу.

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После увольнения Камышин не покинет работу в "Укрзализныци", а возглавит ее еще не созданный офис по евроинтеграции. А через несколько дней, 3 марта, стало известно, что бывший глава "Укрзализныци" был назначен внештатным советником президента . Самой же компанией после отставки будет руководить Евгений Лященко , до этого являвшийся членом ее правления, а после отставки Камышина станет исполнять его обязанности.

Отставка главы Камышина стала для многих неожиданностью. Характерно, что сам Камышин, похоже, даже не думал покидать свой пост. Накануне он даже давал интервью своим планам по развитию компании. К тому же в марте 2022 года правление "Укрзализныци" было назначено на постоянной основе на 3 года, а глава компании должен был работать по крайней мере до 2026 года.

Даже несмотря на активизацию в борьбе с коррупцией в начале года , а также громкие дела против бывших руководителей государственных компаний, таких как бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев , или руководитель аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне , руководители "Укрзализныци" в последнее время не были фигурантами расследований антикоррупционных. дел и не фигурировали в крупных коррупционных скандалах СМИ.

При предварительных отставках менеджмента ключевых государственных компаний всегда был формальный повод для прекращения контракта. Так для руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева по этому поводу стали убытки компании, а для его преемника Юрия Витренко невыполнение плана правительства по накоплению запасов газа. В случае Камышина, особой критики его работы не было как со стороны Правительства, так и со стороны бизнеса. Да, проблемы есть, но все мое бы быть гораздо хуже. Поэтому кадровая ротация выглядит несколько странно. Delo.ua опросил экспертов, что же могло послужить причиной отставки главы "Укрзализныци".

Работа во время войны

"Укрзализныця" всегда была довольно непростой государственной компанией, где пересекались сферы интереса многих финансово-промышленных групп. А на каденцию Камышина вообще выпали самые большие вызовы, с которыми железнодорожная отрасль сталкивалась со времен независимости. Речь идет о том, что из-за закрытия портов железная дорога стала одним из главных логистических коридоров как для экспорта украинской продукции, такой как зерно и металл, так и для импорта критически необходимых товаров, таких как горючее. Также именно на каденцию Камышина выпала работа по эвакуации людей в первые периоды войны, когда люди массово убегали из-под обстрелов из прифронтовых Киева, Харькова, Запорожья, Чернигова и Сум.

С другой стороны, именно железнодорожным транспортом в Украину поступает тяжелое вооружение и военная техника , а также железной дорогой в Украину во время войны прибывали лидеры стран, помогающих Украине в войне .

Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян говорит, что наибольшим позитивом во время работы Камышина в должности главы Укрзализныци стало то, что компанию удалось удержать на плаву, несмотря на то, что его каденция пришлась на самое тяжелое для компании время - пандемию наковы и полномасштабную войну.

“Во время войны “Укрзализныця” стала одним из ключевых логистических компонентов нашего государства. Это если говорить о грузовых перевозках. Но прежде она хорошо сработала как пассажирский перевозчик, потому что такой вызов как эвакуация украинцев из прифронтовых районов, по моему мнению могла бы выдержать далеко не каждая европейская компания”, - говорит Емельян.

При этом он отмечает, что во время пребывания в должности Камышина ключевые проблемы "Укрзализныци" остались такими же, какими они были и до него.

“Мы не увидели продолжения реформ, практически они остановились. Мы так и не увидели комплексного подхода развития железнодорожного сообщения на западном направлении. В частности, в физическом исполнении, а не просто планы создания европейского офиса, а собственно развития железнодорожного сообщения в Европейский союз. Нет так же системного подхода к строительству евроколеи в Украине”, - говорит Емельян.

Почему ушел Камышин?

Бывший директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев говорит, что Укрзализныця всегда была в центре внимания почти всех финансово-промышленных групп, работающих в Украине.

“Средняя продолжительность работы топ-менеджмента компании в настоящее время, к сожалению, составляет 1,2 года. И связано это с тем, что у компании очень много сфер влияния и очень много пересечений интересов почти у всех финансово-промышленных групп, олигархов. Поэтому негатив на разных направлениях накапливается и ничего удивительного нет, что определенные лица отходят от руководства железной дорогой”, - говорит Рязанцев.

Он отмечает, что в ситуации с Камышиным, учитывая то, что он остается в отрасли на уровне консолидации работы с европейским сообществом, отставка могла бы быть определенным снятием напряжения.

“С моей точки зрения это нельзя называть увольнением – это просто ротация на суть напряжения. Этим людям приходится брать на себя очень много негатива и у них видят ключ проблем, хотя на самом деле это совсем не так», – говорит Рязанцев.

Народный депутат Украины от партии "Голос" и заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко говорит, что Камышин хорошо показал себя на должности главы "Укрзализныци", а его отставка стала большой неожиданностью.

“Я думаю это было спонтанное и эмоциональное решение. Моя версия – они не сработались с Кубраковым. Но это только мои догадки. По моим наблюдениям, они раньше вполне нормально сотрудничали”, - говорит Клименко.

Глава общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов говорит, что причины отставки главы "Укрзализныци" в первую очередь политические.

“Его назначили политическим решением и пошел он тоже из-за политического решения. Кто это решение принял, офис президента, кабмин или отдельный министр, это вопрос только к ним. Почему? Я не знаю. Возникли вероятно вопросы, почему его так быстро убрали”, - говорит Наумов.

Еще один собеседник издания считает, что данная отставка состоялась из-за того, что глава Укрзализныци перестал устраивать тех, кто пролоббировал его назначение на должность.

“Я думаю ситуация здесь очень проста, Камышин просто забыл, кем он был пролоббирован на эту должность и начал заниматься своими вопросами. Это обнаружили после чего произошла отставка. Если Вы заметили, кто был назначен на его место, это человек с этой самой орбиты. А назначение Камышина на должность советника президента говорит, что он остается в команде”, – сказал собеседник.

Сам Камышин до работы в Укрзализныце руководил собственной финансовой компанией Fortior Capital, а еще раньше с 2012 по 2019 год занимался инвестициями в компании Рината Ахметова System Capital Management. Сейчас обязанности главы "Укрзализныци" исполняет Евгений Лященко, с 2012 занимавший должность финансового директора холдинга Ахметова "Медиа Группа Украина", а с 2014 по 2019 год возглавлял этот холдинг. В "Укрзалізницю" Лященко пришел как внештатный советник Камышина, а в 2021 году стал членом правления компании.

Конечно, у Рината Ахметова всегда были интересы у "Укрзализныци". Главным образом они касались перевозки металлопродукции и железной руды. Так что прошлое Камышина в SCM не могло не привлечь внимание СМИ , когда его назначили. С другой стороны из-за повышения тарифов на 70% на все группы , состоявшееся уже при Камышине, металлургический бизнес Ахметова понес немалые потери.

Хотя исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" Лященко назвал член правления компании Орест Логунов, в пресс-службе "Укрзализныци" говорят, что официально исполняющего обязанности "Укрзализныци" еще не назначили. Из этого можно заключить, что Лященко исполняет обязанности главы компании временно, до того как наблюдательный совет примет решение о назначении нового главы компании. Вместе с этим в пресс-службе не предоставили комментария по возможным причинам увольнения Камышина.