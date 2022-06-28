Мінінфраструктури підтримало підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 70% на вантажні перевезення

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

З початку повномасштабної агресії Росії вантажні перевезення "Укрзалізниці", які є ключовим джерелом прибутку компанії, скоротилися на 65,3%, майже 6300 км шляхів було зруйновано ворогом. Водночас, залізничники безоплатно евакуювали 3,7 млн. пасажирів, перевезли близько 97 тис. тонн гуманітарної допомоги.

"Держава субсидує "Укрзалізницю" для того, щоб вона могла продовжувати виконувати свої гуманітарні та оборонні функції. З початку війни на рахунки компанії було направлено 10 млрд. грн. Щомісячні витрати підприємства сягають понад 7 млрд грн, це враховуючи, що з березня компанія зменшила операційні витрати на 30%", - наголосив Кубраков.

За його словами, державної підтримки недостатньо. Окрім втрат значної частини вантажних та пасажирських перевезень зростають витрати на відновлення залізничної інфраструктури, яка постійно руйнується ворогом, енергоносії та паливно-мастильні матеріали.

Все це ставить під загрозу стабільне функціонування підприємства. Тому Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників здійснити індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.

За словами міністра, навіть за підвищення, українські тарифи залишаються нижчими, ніж у державах ЄС.

У Мінінфраструктурі впевнені, що завдяки індексації фінансовий стан "Укрзалізниці" буде стабілізовано.

"Ми усвідомлюємо, що підняття тарифів впливатиме на підприємства, що користуються залізницею для перевезення вантажів. Однак я впевнений, що бізнес, орієнтований насамперед на зовнішні ринки, адаптує свою діяльність, як це робить вся країна в жорстких та несправедливих умовах російської агресії". .Упевнений, що у результаті від цього кроку переможе і держава, і бізнес, і пасажири", - зазначив Кубраков.

Зазначимо, Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" виступає проти повернення "Укрзалізниці" до практики аукціонів на зерновози в умовах військового стану, вважає такий підхід недоречним та закликає учасників ринку бойкотувати участь у цих аукціонах.