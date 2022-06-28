Мининфраструктуры поддержало повышение тарифов "Укрзализныци" на 70% на грузовые перевозки

Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

С начала полномасштабной агрессии России грузовые перевозки "Укрзализныци" , являющиеся ключевым источником прибыли компании, сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей было разрушено врагом. В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 млн. пассажиров, перевезли около 97 тыс. тонн гуманитарной помощи.

"Государство субсидирует "Укрзализныцю" для того, чтобы оно могло продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 млрд. грн. Ежемесячные расходы предприятия достигают более 7 млрд грн, это учитывая, что с марта компания уменьшила операционные расходы на 30%", - отметил Кубраков.

По его словам, государственной поддержки уже недостаточно. Кроме потерь значительной части грузовых и пассажирских перевозок возрастают расходы на восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая постоянно разрушается врагом, энергоносители и горюче-смазочные материалы.

Это все ставит под угрозу стабильное функционирование предприятия. Поэтому Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

По словам министра, даже при повышении, украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС.

В Мининфраструктуры уверены, что благодаря индексации финансовое состояние "Укрзализныци" будет стабилизировано.

"Мы осознаем, что поднятие тарифов будет оказывать влияние на предприятия, пользующиеся железной дорогой для перевозки грузов. Однако я уверен, что бизнес, ориентированный прежде всего на внешние рынки, адаптирует свою деятельность, как это делает вся страна в жестких и несправедливых условиях российской агрессии.Уверен, что в итоге от этого шага победит и государство, и бизнес, и пассажиры", - отметил Кубраков.

Отметим, Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" выступает против возвращения "Укрзализныци" к практике аукционов на зерновозы в условиях военного положения, считает такой подход неуместным и призывает участников рынка бойкотировать участие в этих аукционах.