Украина и Молдова возобновят движение по железной дороге Березино-Бессарабка

Вице-премьер-министр Республики Молдова Андрей Спину и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум, который предусматривает восстановление движения по железной дороге из украинского Березино в молдавскую Бессарабку.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы.

Так, спустя 25 лет, Молдова сможет экспортировать и импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив заторы в порту Рени. Также через этот участок железнодорожной линии Украина сможет экспортировать товары в Молдову и в страны ЕС.

"Бессарабия входит в международный логистический хаб, через который будет обеспечена связь портов Южный, Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский, Измаил, Рени, Джурджулешть, Галац, Брэила и Констанца. Таким образом, портовые комплексы станут более конкурентоспособными, а бенефициары портовых услуг получат более диверсифицированное предложение", - говорится в сообщении.

Согласно меморандуму, Молдова и Украина намерены к осени отстроить этот участок железной дороги длиной 23 км, который был еще открыт в 1997 году. Большая его часть расположена на территории Украины и только 1,2 км - на территории Молдовы.

Напомним, работа железнодорожного пограничного перехода Вадул-Сирет – Дорнешты (Румыния), начиная с 24 мая, будет осуществляться круглосуточно. Также планируется определить график передачи вагонов каждому из перевозчиков по указанному переходу.