Україна та Молдова відновлять рух залізницею Березино-Бессарабка

Віце-прем'єр-міністр Республіки Молдова Андрій Спіну та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підписали меморандум, який передбачає відновлення руху з залізниці з українського Березино до молдавської Бессарабки.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку Молдови.

Так, 25 потому Молдова зможе експортувати та імпортувати товари через порт Ізмаїл, розташований на Дунаї, скоротивши затори в порту Рені. Також через цю ділянку залізничної лінії Україна зможе експортувати товари до Молдови та країн ЄС.

"Бессарабія входить до міжнародного логістичного хабу, через який буде забезпечений зв'язок портів Південний, Одеса, Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Рені, Джурджулешть, Галац, Бреїла та Констанца. Таким чином, портові комплекси стануть більш конкурентоспроможними, а бенефіціари портових послуг більш диверсифікована пропозиція", - йдеться у повідомленні.

Згідно з меморандумом, Молдова та Україна мають намір до осені відбудувати цю ділянку залізниці завдовжки 23 км, яка була ще відкрита у 1997 році. Велика його частина розташована на території України і лише 1,2 км – на території Молдови.

Нагадаємо, робота залізничного прикордонного переходу Вадул-Сірет – Дорнешти (Румунія), починаючи з 24 травня, здійснюватиметься цілодобово. Також планується визначити графік передачі вагонів кожному із перевізників за вказаним переходом.