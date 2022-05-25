Один з найбільш завантажених прикордонний перехід в Україні буде працювати цілодобово

Робота залізничного прикордонного перехода Вадул-Сірет - Дорнешти (Румунія), починаючи з 24 травня, буде здійснюватиметься цілодобово.

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Таку інформація оприлюднили під час онлайн-наради із залізничними перевізниками Румунії, передає Rail.insider.

Також планується визначити графік передачі вагонів кожному з перевізників по вказаному переходу. Зокрема, представник одного із румунських перевізників — CER Fershped — заявив, що його компанія готова приймати поїзди вночі. Водночас внаслідок зростання обсягів україньских перевезень через прикордонні переходи з Румунією на станції Вадул-Сірет постало питання з нестачею кадрів, зокрема агентів комерційних. Наразі штат розширено та триває навчання персоналу. Також розглядається варіант відрядження на станцію фахівців з Одеської залізниці.

"Заходи покликані пришвидшити обробку та передачу вагонів на переході Вадул-Сірет - Дорнешти, що нині є лідером за часом простою вагонів. Станом на 22 травня сюди прямують понад 5 тисяч вагонів, а розрахунковий час очікування на кордоні становить 39 діб. Для зерновозів це значення у кілька разів більше", - зазначається у повідомленні.

В подальшому планується переведення у цілодобовий режим роботи персоналу ще однієї станції на кордоні з Румунією — Дякове.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Румунські залізниці" (CFR) найближчим часом мають намір відремонтувати залізничні колії біля кордонів з Україною для забезпечення вантажних перевезень.