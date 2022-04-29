Румунія відремонтує залізничні колії, що пов'язують її з Україною, для забезпечення експорту з неї

"Румунські залізниці" (CFR) найближчим часом мають намір відремонтувати залізничні колії біля кордонів з Україною для забезпечення вантажних перевезень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віцепрем'єр-міністр Румунії Сорін Гріндяну.

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Зокрема, 19 травня буде проведено тендер на ремонт ширококолійної залізничної лінії між дунайським портом у селі Джурджулешти (Молдова) та набагато більшим румунським портом Галац.

"Ця залізнична лінія дозволить перевозити товари в Україну та з України через Республіку Молдова та через порт Галац. Таким чином, цей дунайський порт стане, поряд із портом Констанци, одним із ключових пунктів у регіоні для перевезення товарів та сировини", — зазначив він.

Зокрема, передбачено ремонт 3,583 км колії широкої колії (1520 мм) та 1,167 км європейської колії (1435 мм). За словами Гріндяну, ремонт має бути проведений протягом 60 днів із дати підписання контракту. На це CFR витратить 1,289 мільйона леїв (8,3 мільйона гривень, без ПДВ).

Крім того, для оптимізації вантажних залізничних перевезень з Україною, за словами віцепрем'єра, буде проведено роботи на станціях Вікшань (біля кордону з Чернівецькою областю) та Халмеу (біля кордону із Закарпатською областю).

Перші були розпочаті 28 квітня та триватимуть до 3 травня. На станції Вікшань буде введено в експлуатацію ще п'ять залізничних колій, з яких три – з широкою колією. У Халмеу роботи відбуватимуться з 2 по 31 травня: там з'являться ще чотири колії, включаючи дві з широкою колією. Таким чином, на першій станції після завершення робіт діятиме 7 колій, на другій – 16.

Нагадаємо також, що задіяти залізницю для вивезення сільськогосподарської продукції з України, порти якої залишаються заблокованими через російську агресію, планує також залізниця Німеччини.