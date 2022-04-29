Румыния отремонтирует железнодорожные пути, связывающие ее с Украиной, для обеспечения экспорта из нее

"Румынские железные дороги" (CFR) в ближайшее время намерены отремонтировать железнодорожные пути у границ с Украиной для обеспечения грузовых перевозок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну.

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В частности, 19 мая будет проведен тендер на на ремонт ширококолейной железнодорожной линии между дунайским портом в селе Джурджулешты (Молдова) и крупным румынским портом Галац.

"Эта железнодорожная линия позволит перевозить товары в Украину и из Украины через Республику Молдова и через порт Галац. Таким образом, этот дунайский порт станет, наряду с портом Констанцы, одним из ключевых пунктов в регионе для перевозки товаров и сырья", — отметил он.

В частности, предусмотрен ремонт 3,583 км пути широкой колеи (1520 мм) и 1,167 км европейской колеи (1435 мм). По словам Гриндяну, ремонт должен быть проведен в течение 60 дней с даты подписания контракта. На это CFR потратит 1,289 миллиона леев (8,3 миллиона гривен, без НДС).

Кроме того, для оптимизации грузовых железнодорожных перевозок с Украиной, по словам вице-премьера, будут проведены работы на станциях Викшань (у границы с Черновицкой областью) и Халмеу (у границы с Закарпатской областью).

Первые были начаты 28 апреля и продлятся по 3 мая. На станции Викшань будут введены в эксплуатацию еще пять железнодорожных путей, из которых три с широкой колеей. В Халмеу работы будут проходить со 2 по 31 мая: там появится еще четыре пути, включая два с широкой колеей. Таким образом, на первой станции после завершения работ будет действовать 7 путей, на второй — 16.

Напомним также, что задействовать железную дорогу для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, порты которой остаются заблокированными из-за российской агрессии, планирует также железная дорога Германии.