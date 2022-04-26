Германия организует "зерновой мост" для экспорта украинской продукции

В Германии планируют вывозить сельскохозяйственный урожай из Украины железнодорожным транспортом. Для этого задействуют DB Cargo, дочернее предприятие Deutsche Bahn AG по грузовым перевозкам, сообщает Handelsblatt.

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Железнодорожные перевозки должны заменить экспорт, который происходил морским путем.

"Как сотрудник железнодорожного транспорта, я обязан обеспечить отправку 20 миллионов тонн зерна, чтобы предотвратить голодную катастрофу в мире", — заявил парламентский статс-секретарь Федерального министерства транспорта Михаэль Теурер.

По его словам, проходят переговоры с украинскими и другими европейскими железными дорогами.

"Мы изучаем, как "зерновой мост" может быть реализован в конкретных условиях", — сказал он.

В Германии говорят об организации до 20 тысяч поездов. Речь идет о финансировании мероприятий из федерального бюджета.

Теурер отметил, что перевозки на поезде дороже, чем на корабле.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил возможность экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.

При этом в Украине ожидают, что 20-30% посевных площадей останутся незасеянными.