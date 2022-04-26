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Германия организует "зерновой мост" для экспорта украинской продукции
В Германии планируют вывозить сельскохозяйственный урожай из Украины железнодорожным транспортом. Для этого задействуют DB Cargo, дочернее предприятие Deutsche Bahn AG по грузовым перевозкам, сообщает Handelsblatt.
Железнодорожные перевозки должны заменить экспорт, который происходил морским путем.
"Как сотрудник железнодорожного транспорта, я обязан обеспечить отправку 20 миллионов тонн зерна, чтобы предотвратить голодную катастрофу в мире", — заявил парламентский статс-секретарь Федерального министерства транспорта Михаэль Теурер.
По его словам, проходят переговоры с украинскими и другими европейскими железными дорогами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы изучаем, как "зерновой мост" может быть реализован в конкретных условиях", — сказал он.
В Германии говорят об организации до 20 тысяч поездов. Речь идет о финансировании мероприятий из федерального бюджета.
Теурер отметил, что перевозки на поезде дороже, чем на корабле.
Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил возможность экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.
При этом в Украине ожидают, что 20-30% посевных площадей останутся незасеянными.