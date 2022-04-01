Минагрополитики налаживает новые пути экспорта через порты ЕС

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил с заместителем министра транспорта и инфраструктуры Румынии Ионеллом Скриоштяну вопросы налаживания бесперебойных поставок агропродовольственной продукции из Украины. Об этом сообщает журнал "Зерно".

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По словам главы Минагрополитики, для обеспечения своих продовольственных нужд Украина имеет запасы минимум на два года. Но есть проблемы с экспортом с/х продукции, так как Россия заблокировала порты.

Из-за этого Украина, по словам Сольского, ежемесячно теряет $1,5 млрд, а в европейских и африканских странах возникает продовольственный кризис.

"Поэтому мы с партнерами ищем альтернативные логистические пути для отправки наших грузов через европейские морские порты, в частности, румынский морской порт Констанца. Кроме того, обсуждаем возможности железнодорожных перевозок, увеличение объемов транзитных перевозок грузовым транспортом", — сказал Сольский.

Напомним, Верховная Рада на заседании 24 марта приняла решение назначить Николая Сольского на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

В стране идет посевная кампания, и Минагрополитики призывает аграриев предварительно обследовать поля на наличие на них заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов.