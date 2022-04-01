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Минагрополитики налаживает новые пути экспорта через порты ЕС
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил с заместителем министра транспорта и инфраструктуры Румынии Ионеллом Скриоштяну вопросы налаживания бесперебойных поставок агропродовольственной продукции из Украины. Об этом сообщает журнал "Зерно".
По словам главы Минагрополитики, для обеспечения своих продовольственных нужд Украина имеет запасы минимум на два года. Но есть проблемы с экспортом с/х продукции, так как Россия заблокировала порты.
Из-за этого Украина, по словам Сольского, ежемесячно теряет $1,5 млрд, а в европейских и африканских странах возникает продовольственный кризис.
"Поэтому мы с партнерами ищем альтернативные логистические пути для отправки наших грузов через европейские морские порты, в частности, румынский морской порт Констанца. Кроме того, обсуждаем возможности железнодорожных перевозок, увеличение объемов транзитных перевозок грузовым транспортом", — сказал Сольский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Верховная Рада на заседании 24 марта приняла решение назначить Николая Сольского на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.
В стране идет посевная кампания, и Минагрополитики призывает аграриев предварительно обследовать поля на наличие на них заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов.