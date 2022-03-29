Аграриев призывают перед посевной проверить поля на наличие мин и заброшенной военной техники

Министерство аграрной политики и продовольствия призывает аграриев перед посевной кампанией обследовать поля на предмет наличия на них заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Из-за активных боевых действий на территории Украины для безопасности наших аграриев есть необходимость в проведении осмотра полей для обнаружения заброшенной вражеской техники, боеприпасов или их остатков. Обезвреживание опасных военных объектов на сельскохозяйственных участках особенно важно для старта массовой посевной кампании по всей территории Украины", — сказано в нем.

Ведомство призвало произвести осмотр земель совместно с представителями сил территориальной обороны и сообщить Вооруженным силам, если будет обнаружена вражеская техника и боеприпасы.

"Все это подлежит разминированию и перемещению. Пожалуйста, имейте в виду, что не вся техника может пригодиться в вашем фермерском хозяйстве. С ней лучше справятся Вооруженные силы Украины!" — подчеркивают в министерстве.

Там также отметили, что инициатором такого обследования территорий выступает не только Минагрополитики, но и Министерство цифровой трансформации. Последнее, однако, пока не делало заявлений по данной теме, в частности о том, как будет использовать полученные данные.

Напомним, что о старте посевной кампании в Украине Минагрополитики объявило 22 марта. При этом 24 марта у ведомства появился новый руководитель: вместо Романа Лещенко министром стал Николай Сольский.

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