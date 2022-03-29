Аграріїв закликають перед посівною перевірити поля на наявність мін та покинутої військової техніки

Міністерство аграрної політики та продовольства закликає аграріїв перед посівною кампанією обстежити поля на наявність на них покинутої ворожої військової техніки та боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Через активні бойові дії на території України задля безпеки наших аграріїв є потреба у проведенні огляду полів для виявлення покинутої ворожої техніки, боєприпасів чи їх залишків. Знешкодження небезпечних воєнних об'єктів на сільськогосподарських ділянках особливо важливе до старту масової посівної кампанії по всій території України", — йдеться в ньому.

Відомство закликало провести огляд земель спільно з представниками сил територіальної оборони та повідомити Збройним силам, якщо буде виявлено ворожу техніку та боєприпаси.

"Це все підлягає розмінуванню та переміщенню. Будь ласка, майте на увазі, що не вся техніка може стати в нагоді у вашому фермерському господарстві. З нею краще впораються Збройні сили України!" — наголошують у міністерстві.

Там також зазначили, що ініціатором такого обстеження територій є не тільки Мінагрополітики, а й Міністерство цифрової трансформації. Останнє, однак, поки що не робило заяв на цю тему, зокрема про те, як буде використовувати отримані дані.

Нагадаємо, що про старт посівної кампанії в Україні Мінагрополітики оголосило 22 березня. При цьому 24 березня у відомства з'явився новий керівник: замість Романа Лещенка міністром став Микола Сольський.

Джерело фото: ua.depositphotos.com