Мінагрополітики оголосило про початок посівної кампанії

В Україні розпочалася посівна кампанія, на Одещині розпочато сівбу ярого ячменю, на Миколаївщині починається сівба гороху.

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Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зокрема, аграрії Одеської області станом на 22 березня засіяли ярим ячменем 30 тис. га площ із 750 тис. запланованих.

На Миколаївщині продовжують підживлення озимих культур та починають сівбу гороху.

За даними облдержадміністрації, насінням аграрії в Миколаївській області забезпечено на 70%, сільгоспвиробники Одеської області забезпечено насінням майже на 80%, засобами захисту рослин та пальним – відповідно на 62% та 46%.

У Мінагрополітики нагадали, що уряд запустив програму підтримки аграріїв цього сезону. Зокрема, запроваджується кредитування аграріїв з обмеженням оброблених угідь до 10 тис. га, змінено оподаткування, згідно з яким землероби сплачуватимуть лише податок у розмірі 2% від обороту тощо.

Крім того, Кабмін спростив доступ виробників сільгоспсировини до пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах військового стану. Зокрема, дозволено введення в обіг бензину та дизельного палива екологічних класів Євро3 та Євро 4, а також спрощено проходження митних процедур щодо постачання нафтопродуктів. Також скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ з 20% до 7%.

Також, щоб забезпечити потреби аграрної галузі, Мінагрополітики запустило платформу https://agrostatus.org/ .

Зазначимо, через війну посівна кампанія цього року матиме особливий режим – фермери побоюються потрапити на полях під масовані обстріли російських окупантів.

Також російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку українських аграріїв. Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.

Проте держава створила кілька програм для підтримки фермерів, щоб посівна відбулася.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, держава має намір витратити на реалізацію програми безвідсоткового кредитування аграріїв на посівну 25 мільярдів гривень.

Державний Ощадбанк у рамках урядової програми підтримки сільгоспвиробників починає кредитувати аграріїв для проведення посівної кампанії 2022 року.

Також про початок пільгового кредитування виробників сільгосппродукції оголосив інший держбанк – ПриватБанк.

Зазначимо, що вже зараз в Офісі президента називають метою України цього року зібрати хоча б 70% від торішнього врожаю. У 2021 році в Україні було зібрано максимальний урожай в історії країни: зернових та зернобобових культур – понад 84 млн тонн, олійних – 22,6 млн тонн.