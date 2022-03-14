Оккупанты прицельно бьют по сельскохозяйственной технике, чтобы подорвать проведение посевной кампании, — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские захватчики целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику украинских аграриев. Такие действия оккупантов ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период.

ГУР фиксирует систематическое уничтожение сельхозтехники в Броварском районе Киевской области, Мелитопольском районе Запорожской области, Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах Черниговской области. Кроме того, аналогичные действия российские военные совершают в ряде районов Херсонской и Харьковской областей.

"Это поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства. Ставится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство является одним из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая", — подчеркивают в ГУР.

К примеру, последний такой случай зафиксировали 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района Сумской области. Там оккупанты нанесли авиаудар по местам хранения сельхозтехники. В результате российские военные уничтожили 30 единиц различной с/х техники.

Выяснилось, что есть случаи, когда российские военные силой забирают технику у аграриев на временно оккупированных территориях.

"Сельскохозяйственная техника массово реквизируется захватчиками для проведения инженерных работ, построения укреплений и использования в качестве тягачей для бронетехники. К этим работам принудительно вовлекается местное население в оккупированных населенных пунктах", — объяснили в ГУР.

В Украине стартовала весенняя посевная без задержек, однако из-за войны у нее будет особый режим. Государство создало несколько программ для поддержки фермеров, чтобы посевная тем не менее состоялась.

От весенней посевной зависит, будет ли в Украине продовольствие осенью. При этом стоит отметить, что первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что сейчас Украина имеет достаточно резервов продукции для потребления