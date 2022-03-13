"Украина производит продукции в 5 раз больше, чем ее внутреннее потребление", — Тарас Высоцкий о запасах продовольствия в стране

По словам Высоцкого, если в Украине остановится производство, то у нас есть все необходимое в достаточно большом запасе.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что сейчас Украина имеет достаточно резервов продукции для потребления. Об этом он рассказал в эфире "Суспильного радио".

Так, по его словам, Украина производит больше продукции, чем потребляет.

"Украина производит продукции в 5 раз больше, чем ее внутреннее потребление. По состоянию на сегодняшний день у нас достаточно резервов продукции для нашего потребления. К примеру, пшеница. Украина в год потребляет 8 млн тонн. Сейчас у нас около 6 млн тонн. А летом уже будет урожай озимой. По кукурузе у нас есть двухлетний запас. Мы потребляем 7 млн тонн, а имеем 15 млн тонн. Подсолнечного масла у нас еще на 5 лет. Сахар – полтора года запаса", – отметил он.

Он добавил, даже если производство остановится, сейчас у нас есть все необходимое в достаточно большом запасе, поскольку Украина является сырьевой страной, которая в основном отправляет продукцию на экспорт, а экспорт остановился.

Он подчеркнул, что сейчас важно производителям продолжать работу, а также начать посевную.

По его словам, у посевной-2022 есть несколько составляющих, но самая главная — подготовка, а именно закупка основных средств производства: минеральных удобрений, семенного материала, средств защиты растений, топлива.

"Минеральные удобрения уже закуплены на 80%. Этого достаточно, чтобы получить урожайность выше среднего уровня. Семена на 75% уже в Украине. Средства защиты имеются на 55%. У нас еще есть время решить эти небольшие недостачи до мая-июня. Топливо планируем получать путем отладки транспортировки, смены направлений", — добавил Высоцкий.

При этом посевная в этом году будет самой сложной за всю историю независимой Украины. Она начнется позже, учитывая затяжную зиму. Ожидается, что посевная стартует в южных регионах примерно через неделю. Масштабно по Украине – после 10 апреля.

Напомним, что Минагрополитики отменило регистрацию сельхозтехники на период военного положения.