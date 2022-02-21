Без дефицита, но с ростом цен: сколько фермерам придется переплатить за удобрения перед весенней посевной

С осени прошлого года глобальный рынок удобрений нестабилен: из-за роста цен на энергоресурсы несколько заводов в ЕС, которые их производят, закрылись, а другим пришлось повысить цены на них. Это привело к тому, что затраты на закупку азотных удобрений у фермеров увеличились в 2,5-3 раза. Delo.ua разобралось в причинах и последствиях.

По состоянию на январь-февраль, дефицит азотных удобрений в Европе составляет около 7 млн ​​тонн, в Украине почти 2 млн тонн, поэтому перекрыть нехватку удобрений импортным товаром Украине будет сложно. Об этом в начале февраля сообщил президент НААН Ярослав Гадзало.

По его словам, не хватает также органических удобрений — из-за сокращения поголовья скота. Как следствие — в период весенних полевых работ, в частности, во время посева яровых культур и подкормки озимых, внести необходимое количество минудобрений смогут далеко не все аграрии. Из-за этого, полагает Гадзало, прогнозировать урожай 2022 года или сохранить его хотя бы на уровне 2021-го, будет сложно.

По мнению Ярослава Гадзало, чтобы агропромышленный комплекс мог стабильно работать весь год, решить проблему дефицита удобрений следует хотя бы до конца февраля. Но для этого государство должно оказать поддержку производителям.

При этом сами производители удобрений не спешат признавать их дефицит. Например, в Group DF, которая специализируется в том числе на производстве минеральных удобрений, отмечают, что все их азотные заводы продолжают отгрузку продукции аграриям.

Не верьте легендам о дефиците удобрений на украинском рынке. Я иногда читаю, что якобы украинский рынок обеспечен на 18%. Это неправда. Удобрений достаточно, вопрос в платежеспособном спросе. Олег Арестархов Глава департамента коммуникаций Group DF

В УКАБ Delo.ua сообщили, что в период неспокойных рынков, как сейчас, украинские аграрии предпочитают закупиться вовремя, поскольку боятся, что дефицит удобрений, который наблюдается в ЕС, может привести к дефициту в Украине. С другой стороны, в Украине есть собственные производители, которые даже в этих условиях готовы полностью закрывать потребности рынка. Пока проблемная ситуация только с Одесским припортовым заводом, простаивающим с осени 2021 года. Основная его проблема — отсутствие поставщика природного газа, которого должны определять по тендерной процедуре. Из природного газа ОПЗ мог бы производить карбамид.

В целом сейчас во всем мире не хватает удобрений и такое явление может продлиться до 2023 года. При этом многие страны искусственно ограничивают экспорт, что провоцирует еще больший дефицит удобрений. Один из примеров — Россия. На днях стало известно, что Россия и Китай ограничили экспорт удобрений, от которых зависят некоторые страны мира. Таким образом ограничения на вывоз аммиачной селитры отразились на глобальных настроениях на рынке.

В Украине действует запрет на импорт любых удобрений из Российской Федерации, кроме аммиака, и большой объем транзита аммиака через аммиакопровод, который идет в Одесский припортовый завод и отгружается кораблями в другие страны.

В Украину для внутреннего использования и потребления попадает не так много импортируемого российского аммиака: по итогам прошлого года было использовано около 200 тысяч тонн. В первую очередь он используется как сырье для производства азотных удобрений. Например, группа OSTCHEM импортирует этот аммиак для производства аммиачной селитры и других удобрений.

При этом основные продавцы аммиака из РФ, не торопятся продавать эту продукцию на внутренний рынок Украины, а больше ориентируются на другие страны или же на компании, которые переделают аммиак на удобрения в Украине, говорят в УКАБ.

Также Украина импортирует значительные объемы из Беларуси, но в связи с нынешней напряженной политической ситуацией поставки оттуда под вопросом. В частности, на днях Украина решила отказаться от покупки белорусских калийных удобрений и планирует закупать эту продукцию у США. Помимо этого, в плане географии закупок удобрений у Украины все еще много возможностей.

Ожидаемый рост цен на удобрения

Текущая ситуация на рынке удобрений была ожидаемой и прогнозируемой еще с осени прошлого года. Основным определяющим фактором являются высокие цены на газ, поэтому с ростом цен на энергоресурсы начала расти стоимость удобрений. Как следствие, сейчас цены на азотные удобрения в 2,5-3 раза выше, чем они были в прошлом году. Тем не менее, несмотря на определенные перебои с производством, удобрений на рынке достаточно, но единственный минус — это их высокая цена.

Например, цена аммиака абсолютно коррелирует с ценой на природный газ. Если в прошлом году или год назад цена аммиака была в районе $250 / тонну, то в этом году — $1000/тонну и выше.

Во время прошедшего 14 февраля профильного форума Seed Forum 2022 аналитики "АПК-Информ" обнародовали свежие данные опроса аграриев. Так, 60% украинских фермеров прогнозируют увеличение расходов на удобрения на 50%, а то и выше. По мнению опрошенных агропроизводителей, увеличится в цене и топливо: от 10 до 30%. Прогнозируется, что вырастут цены и в защиту растений: от 30 до 50%. Самые маленькие прогнозы по росту цен на семена: более 40% считают, что семенной фонд не подорожает более чем на 10%.

Высокая цена повлияет на уровень использования удобрений сельхозпроизводителями. По прогнозам УКАБ, в текущем году использование удобрений сократится в среднем на 9%, особенно у тех, у кого недостаточно финансовых ресурсов. А кто-то наоборот улучшит свою технологию.

По прогнозам УКАБ, с окончанием зимы можно ожидать определенное снижение цен до более приемлемых или понятных исторических уровней. Поэтому нынешняя ситуация с удобрениями и их стоимостью не должна существенно отразиться на уровне урожайности.

"Определенная корректировка все же может быть до понижения, но определяющим по урожаям все равно остается погодный фактор, который, например, в прошлом году сыграл очень хорошо в плюс, и Украина получила рекордную урожайность по большей части сельскохозяйственных культур", — считают в УКАБ.

Дорогие удобрения провоцируют рост цен на продовольствие

Фермеры уже не ожидают низкой цены на удобрения, так как все понимают, что низкой цены на газ не будет. От этого страдают аграрии и производители удобрений, так как все вынуждены снижать маржу и тратить больше денег на удобрения, что повлечет за собой рост цен на продовольствие.

Еще в октябре прошлого года, когда цена на газ была стабильно высокой, овощеводы заявляли, что значительное подорожание расходных материалов, топлива и удобрений делают выращивание овощей экономически убыточным. В конце 2021 года 30-40% тепличников Каменско-Днепровского района Запорожской области (Украина) отказались от второго оборота, а в этом году фермеры вовсе могут законсервировать теплицы или закрыть. Также посевные затраты 2021/22 МГ в 1,5 раза превышают прошлогодние.

По словам исполнительного директора Семенной ассоциации Украины Сюзанны Григоренко, аграрии прогнозируют и готовятся к тому, что все составляющие конечной продукции подорожают. То есть возрастут их расходы, поэтому цена на пшеницу, кукурузу, подсолнечник и другие культуры не может оставаться на уровне прошлого года, но пока сложно делать прогнозы насколько увеличится стоимость агропродукции. При этом ситуация может измениться в любой момент — и через месяц картина будет уже совсем другая.

Кроме того, по предварительным прогнозам, в нынешнем году будет высокий урожай. Не рекордный, как в прошлом году, потому что посевные площади под озимыми несколько уменьшились, но достаточно высокие, чтобы обеспечить продовольствием украинский рынок, а часть продукции отправить на экспорт.