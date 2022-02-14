Лукашенко заявил, что Украина решила отказаться от белорусских калийных удобрений

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы решили отказаться от покупки белорусских калийных удобрений и планирует закупать продукцию у США. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

Уточняем, что украинские власти еще не комментировали и не подтвердили эту информацию.

При этом, по версии Лукашенко, "американская сторона не может предоставить Украине калийные удобрения", так как США сами покупают его у Канады.

"Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт. На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" — прокомментировал свое же заявление Лукашенко.

Он добавил, Беларусь может восстановить поставки калийных удобрений, если будет такой запрос.

В то же время в начале февраля власти Беларуси ввели запрет на транзит по железной дороге нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые поставляют из Литвы.

В этой связи важно отметить, что в 2021 году доля литовского дизельного топлива и бензина на украинском рынке составляла 9% (691,4 тысячи тонн) и 11% (262,2 тысячи тонн), свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95. В целом за 2021 год взаимный товарооборот между Украиной и Литвой составил около 3 млн тонн.

Кроме того, Лукашенко угрожал остановить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае обострения на Донбассе. Он также подчеркнул, что Беларусь в случае украино-российского конфликта поддержит Россию.