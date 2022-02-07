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Лукашенко пригрозил остановить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае обострения на Донбассе

Лукашенко пригрозил остановить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае обострения на Донбассе
Лукашенко пригрозил остановить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае обострения на Донбассе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине топливо и электричество в случае конфликта с Москвой.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

"Опасность одна: что украинские власти предпримут очень серьезную акцию в направлении Донецка и Луганска — Донбасса", — сказал Лукашенко. 

По его словам, если Киев инициирует обострение с Россией, то будут прекращены поставки в Украину горюче-смазочных материалов и электричества. 

"Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну",— сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь в случае украино-российского конфликта поддержит Россию.

"Ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами. Мы с Россией отрежем всякие поставки не только ГСМ, но и электричества", — заявил Лукашенко. 

Также Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали "красные линии" для Киева, перейдя которые, в частности, начав войну на Донбассе, он получит совместный ответ.

Кроме того, он сказал, что "США толкают Киев к войне".

Отметим, Беларусь ввела запрет на транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы в Украину. Ограничение вступило в силу с 7 февраля.

Автор:
Светлана Манько