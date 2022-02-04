США ввели визовые санкции против Беларуси

Государственный департамент США вводит визовые ограничения для граждан Беларуси, которые представляют нелегитимную власть самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Санкции вводят в ответ на преследование диссидентов и нарушение прав человека в Беларуси, в частности за репатриации белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской.

"Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Беларуси за их причастность к серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности. Соединенные Штаты осуждают все подобные действия, в том числе попытку насильственной репатриации белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", — сказано в заявлении Госдепа.

США поддерживают всех, кто пытается бороться с режимом Лукашенко, в том числе Тимановскую.

Санкции ввели в соответствии с "запретом Хашогги" – это глобальная политика ограничения виз в соответствии с законом США "об иммиграции и гражданстве".

Кроме того, Соединенные Штаты призвали Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества и немедленно освободить всех политических заключенных.

"Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси", — подчеркнул Госдеп США.

Напомним, в августе 2021 года Беларусь пыталась силой вернуть в Минск свою спортсменку на Олимпиаде Тимановскую за критику властей.

Тогда Тимановскую не допустили к участию в ОИ-2020 вместе с еще двумя белорусскими спортсменами. Официальная причина была - недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать в течение 10 месяцев перед Олимпийскими играми.

Впоследствии Польша и Чехия предложили убежище спортсменке, за которым она обращалась.