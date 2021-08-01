Беларусь пытается силой вернуть в Минск свою спортсменку на Олимпиаде за критику властей

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются силой вернуть в Минск из Токио, где она должна была участвовать в Олимпийских играх.

Накануне Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил ее к участию в соревнованиях на Олимпиаде-2020, сообщает независимое белорусское издание TUT.by.

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Информацию о том, что представители белорусской национальной команды силой возвращают Тимановскую домой, впервые сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности, а позже спортсменка сама это подтвердила в интервью "Еврорадио".

"Сейчас я нахожусь с полицией. Они пока решают, что делать", — рассказала она.

Известно, что Тимановская сейчас находится в аэропорту Токио. Чиновники из белорусской делегации, по ее словам, не высказывали ей никаких претензий, а просто отвезли в аэропорт. Она попросила убежища в одной из стран Европы.

Легкоатлетка также обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи.

В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление, что ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

На этой неделе (26 июля — 1 августа) стало известно, что Тимановскую не допустили к участию в ОИ-2020 вместе с еще двумя белорусскими спортсменами. Официальная причина — недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать в течение 10 месяцев перед Олимпийскими играми.

Тимановская резко отреагировала на это решение, после чего ее раскритиковали в провластных белорусских Telegram-каналах, а также на белорусском телевидении.

В Национальном олимпийском комитете Беларуси же объяснили, что Тимановскую возвращают домой якобы из-за ее эмоционально-психологического состояния, однако спортсменка утверждает, что ее состояние никто не проверял.

Вскоре стало известно, что Посольство Польши в Токио согласилось оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

Как отмечается, белорусская оппозиционная организация "Народное антикризисное управление" (НАУ) вела переговоры с дипломатическими представительствами Польши и Австрии о помощи Тимановской. Сейчас известно, что оказать помощь белорусской спортсменке согласились польские дипломаты.

"МИД Польши уже дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии", — сообщило "НАУ".

По данным организации, сейчас Тимановская находится в аэропорту под защитой полиции. В аэропорту также находятся представители белорусского НОК, которые пытаются вернуть Тимановскую в олимпийскую деревню.

Как сообщают российские СМИ, на ситуацию с Тимановской уже отреагировал Международный олимпийский комитет. Сейчас МОК изучает ситуацию со спортсменкой и ждет объяснений от белорусских чиновников.

В свою очередь белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отреагировала на скандал со спортсменкой Кристиной Тимановской.

Тихановская поблагодарила Международный олимпийский комитет за то, что он быстро отреагировал на ситуацию и уже начал разбираться с ней.

"Она (спортсменка Тимановская) имеет право на международную защиту и на продолжение участия в Олимпийских играх. Также очень важно расследовать нарушение Национальным олимпийским комитетом Беларуси прав спортсменов", — написала "народный президент" Беларуси.

Кроме того, Тимановская рассказала белорусскому СМИ о ситуации, которая с ней сложилась. После того, как спортсменка раскритиковала белорусских спортивных чиновников, к ней пришел главный тренер белорусской олимпийской сборной и сказал, чтобы она собирала вещи и ехала в аэропорт.

"Сказал, что у меня 40 минут, чтобы собраться. Я начала складывать вещи, ко мне каждые 10 минут подходили и проверяли, скоро ли я соберусь. Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию", — призналась она.

Как сообщалось, украинского дзюдоиста Кеджау Ньябали дисквалифицировали в 1/8 финала Олимпийских игр-2020 в Токио. По мнению судей, он якобы провел запрещенный прием.

А еще до начала Олимпиады арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, из-за обнаружения превышения концентрации мельдония в его организме.

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