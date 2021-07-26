  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады из-за допинга

Cпортсменка может обжаловать решение о временном отстранении в антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда

Юлия Елистратова. Фото: GettyImages Юлия Елистратова. Фото: GettyImages
Юлия Елистратова. Фото: GettyImages

Всемирное агентство по тестированию (ІТА) временно отстранило украинскую триатлонистку Юлию Елистратову от участия в соревнованиях. Об этом говорится в сообщении Национального олимпийского комитета.

"Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию, триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио", — сообщили в НОК.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Отмечается, что согласно принятым процедурам, до завершения рассмотрения дела любая информация о данной ситуации является конфиденциальной.

Читайте также:
Первая медаль Украины на Олимпийских играх-2020: дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу"

В то же время сама ІТА раскрывает некоторые подробности на своем сайте. Согласно сообщению, пробы, отобранные у Елистратовой 5 июня в рамках Кубка Европы по триатлону 2021 года в Днепре, показали наличие в ее организме рекомбинантного эритропоэтина.

Из сообщения следует, что анализ проводила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Варшаве (Польша).

Отмечается, что спортсменка может обжаловать решение о временном отстранении в антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Соревнования по женскому триатлону пройдут во вторник, 27 июля, в 6:30 по местному времени.

Читайте также:
Вторая награда Украины на Олимпиаде-2020: шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль

Елистратова уже исключена из списков участников. Всего в соревновании примут 56 спортсменок. Ранее украинская спортсменка принимала участие в Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов.

ІТА является независимой организацией, созданной как некоммерческий фонд, реализующий антидопинговые программы для международных спортивных федераций, организаторов крупных мероприятий или других антидопинговых организаций, нуждающихся в поддержке. Организация была создана в 2018 году под эгидой WADA и Международного олимпийского комитета для продвижения прозрачности в глобальной борьбе с допингом. Штаб-квартира ІТА находится в Лозанне (Швейцария).

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Найменша в історії України збірна на Олімпіаді — це результат недофінансування, — Палатний
Найменша в історії України збірна на Олімпіаді — це результат недофінансування, — Палатний
Первая медаль Украины на Олимпийских играх-2020: дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу"
Первая медаль Украины на Олимпийских играх-2020: дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу"
Вторая награда Украины на Олимпиаде-2020: шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль
Вторая награда Украины на Олимпиаде-2020: шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Найдено место на Земле без единого живого организма

  3. ДТП на Полтавщине: при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека

  4. "Большая стройка" сворачивается. На очереди пенсии

  5. "Метинвест" отдаст за Днепровский меткомбинат 9,2 млрд грн

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...