Вторая награда Украины на Олимпиаде-2020: шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль

В активе украинской команды на Олимпийских играх-2020 в Токио появилась вторая награда.

Бронзовую медаль завоевал Игорь Рейзлин в соревнованиях по фехтованию (шпага), следует из трансляции на "UA:Перший".

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В частности, в схватке за третье место 37-летний спортсмен из Украины победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Перед этим Рейзлин поочередно победил:

- в 1/16 финала Беньямина Штеффена (Швейцария) — 15:11;

- в 1/8 финала Макса Хайнцера (Швейцария) — 15:12;

- в 1/4 финала Мохаммеда Эльсайеда (Египет) — 15:13.

Однако в 1/2 финала украинец проиграл французу Ромену Канноне — 10:15.

Теперь "золото" Олимпиады-2020 разыграют француз Канноне и венгр Гергея Шиклоши.

Примечательно, что это первая мужская индивидуальная награда по фехтованию в истории Украины.

На данный момент в активе олимпийской сборной Украины уже две медали.

Как сообщалось, 24 июля "бронзу" завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.

Ранее стало известно, что за золотые медали на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены получат по $125 тысяч (3,3 млн грн), за серебряные — $80 тысяч (2,2 млн грн), за бронзовые — $55 тысяч (1,5 млн грн).