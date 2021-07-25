Общество 1 час назад

Вторая награда Украины на Олимпиаде-2020: шпажист Рейзлин завоевал бронзовую медаль

Это первая мужская индивидуальная награда по фехтованию в истории Украины

Игорь Рейзлин принес вторую олимпийскую медаль Украине. Фото: facebook.com/fencing.ukraine Игорь Рейзлин принес вторую олимпийскую медаль Украине. Фото: facebook.com/fencing.ukraine
Игорь Рейзлин принес вторую олимпийскую медаль Украине. Фото: facebook.com/fencing.ukraine

В активе украинской команды на Олимпийских играх-2020 в Токио появилась вторая награда.

Бронзовую медаль завоевал Игорь Рейзлин в соревнованиях по фехтованию (шпага), следует из трансляции на "UA:Перший".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, в схватке за третье место 37-летний спортсмен из Украины победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Перед этим Рейзлин поочередно победил:

- в 1/16 финала Беньямина Штеффена (Швейцария) — 15:11;

- в 1/8 финала Макса Хайнцера (Швейцария) — 15:12;

- в 1/4 финала Мохаммеда Эльсайеда (Египет) — 15:13.

Однако в 1/2 финала украинец проиграл французу Ромену Канноне — 10:15.

Читайте также:
Олимпиада-2020: где и когда смотреть, кто поедет от Украины и какие прогнозы по медалям

Теперь "золото" Олимпиады-2020 разыграют француз Канноне и венгр Гергея Шиклоши.

Примечательно, что это первая мужская индивидуальная награда по фехтованию в истории Украины.

На данный момент в активе олимпийской сборной Украины уже две медали.

Как сообщалось, 24 июля "бронзу" завоевала дзюдоистка Дарья Билодид.

Ранее стало известно, что за золотые медали на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены получат по $125 тысяч (3,3 млн грн), за серебряные — $80 тысяч (2,2 млн грн), за бронзовые — $55 тысяч (1,5 млн грн).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Первая медаль Украины на Олимпийских играх-2020: дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу"
Первая медаль Украины на Олимпийских играх-2020: дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу"
Найменша в історії України збірна на Олімпіаді — це результат недофінансування, — Палатний
Найменша в історії України збірна на Олімпіаді — це результат недофінансування, — Палатний
В UNIT.City прошел международный детский шахматный турнир Kyiv Chess Open
В UNIT.City прошел международный детский шахматный турнир Kyiv Chess Open
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. NASA выбрало компанию SpaceX для запуска шаттла на спутник Юпитера

  3. ДТП с автобусом в Польше: в больнице умер один украинец

  4. General Motors снова отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

  5. Коронавирус: в Украине за сутки меньше 300 новых заражений, 12 человек умерли

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...