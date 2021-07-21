Олимпиада-2020: где и когда смотреть, кто поедет от Украины и какие прогнозы по медалям

В пятницу, 23 июля 2021 года, в японском Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Самые ожидаемые спортивные соревнования должны были пройти еще в прошлом году, но впервые в истории из-за эпидемии коронавируса Международный Олимпийский Комитет был вынужден их перенести.

Несмотря на все еще нестабильную ситуацию с заболеваемостью, игры все же проведут — длиться они будут до 8 августа. Delo.ua рассказывает все, что нужно знать об Олимпиаде-2020: где и когда можно будет посмотреть трансляцию состязаний, кто поедет защищать честь Украины и какие медали могут привезти наши спортсмены.

Когда пройдет церемония открытия и где ее можно посмотреть

Церемония открытия главных спортивных соревнований планеты пройдет на Новом национальном стадионе Японии в Токио в пятницу, 23 июля 2021 года. Она начнется в 20:00 по японскому времени — это 14:00 по Киеву. Длиться торжество будет три с половиной часа — до 17:30 по киевскому времени. В Украине официальным транслятором Олимпиады будет телеканал "UA: Первый", собственно, там и можно будет посмотреть церемонию в указанное время.

Что покажут на церемонии старта Олимпийских игр

По регламенту церемония начинается с поднятия флага принимающей страны и исполнения ее гимна. Также покажут "Парад наций", во время которого участники со своими флагами маршем пройдут по стадиону. Первой пойдет делегация родины Олимпийских игр Греции, потом команды других стран в алфавитном порядке, причем в этот раз по японской азбуке катакана, последней же пройдет делегация организатора Игр.

С речью должны выступить президент организационного комитета Игр, президент МОК и император Японии Нарухито. Традиционно в планах действа — поднятие олимпийского флага и факельная эстафета, в результате которой зажгут олимпийский огонь. Конечно же, японцы готовят масштабное шоу в честь старта Игр, но его детали скрываются.

Предполагают, что помимо стандартной для таких мероприятий демонстрации местной культуры и выступлений приглашенных звезд японцы организуют представление, связанное с технологическими новинками.

Девизом шоу станет "Объединенные эмоциями", по словам организаторов, сценарий церемонии продуман так, "чтобы принести новую надежду и воодушевление людям во всем мире". Из-за пандемии представление пройдет почти без зрителей — на трибунах будут присутствовать несколько тысяч человек, в основном официальные лица и спонсоры Игр.

Где можно посмотреть расписание и соревнования олимпийцев

Расписание всех соревнований можно узнать на официальном сайте Олимпийских игр по ссылке. Важно учитывать, что разница во времени Токио с Киевом составляет шесть часов. Также график состязаний с отмеченными участниками-украинцами составил портал ISPORT, его можно посмотреть здесь. Как отмечалось выше, транслировать поединки будет канал "UA: Первый". Там сообщили, что утренние сессии соревнований будут ежедневно начинаться в 3:00, дневные — в 11:00, а повторы вечерних сессий — с 22:00. Церемония закрытия Игр пройдет 8 августа в 14:00 по Киеву.

Сколько медалей разыграют и какие виды спорта будут представлены

На Олимпиаде-2020 планируют разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Больше всего их раздадут легкоатлетам — 48, пловцам — 37, по 15 — спортсменам дзюдо и пулевой стрельбы, по 14 — академической гребли и спортивной гимнастики.

Соревноваться олимпийцы будут в таких видах спорта: академическая гребля, бадминтон, баскетбол, баскетбол (3×3), бейсбол (мужчины) и софтбол (женщины), бокс, борьба (две дисциплины: вольная и греко-римская), велоспорт (четыре дисциплины: BMX, велотрековые гонки, маунтинбайк, шоссейные гонки), водные виды спорта (четыре дисциплины: водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), волейбол (две дисциплины: волейбол и пляжный волейбол), гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гимнастика (три дисциплины: прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика), дзюдо, карате, конный спорт (три дисциплины: выездка, конкур, троеборье), легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби-7, серфинг, скейтбординг, современное пятиборье, спортивное скалолазание, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол и хоккей на траве.

В перечне новыми видами спорта на Олимпиаде стали карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Кто поедет от Украины и в каких видах спорта будут соревноваться украинцы

Нашу страну будут представлять 158 украинцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Это самая маленькая делегация Украины за всю историю — ранее от нас участвовали команды более 200 человек.

Поболеть за наших спортсменов можно в бадминтоне, боксе, борьбе вольной и (женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Какие медали могут получить украинские спортсмены

Еще весной министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Украина рассчитывает примерно на 13-15 медалей. По мнению же аналитиков американского издания Gracenote, наши спортсмены выиграют в Токио гораздо больше — 21 награду: восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовы, и в итоге займут 15 место в общем медальном зачете. А вот портал Olympic Medals Prediction присудил Украине только потенциальное 25 место и 15 наград: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

Аналитики украинского спортивного портала ISPORT пророчат нам золотую победу в боксе, поскольку от нас выступит один из лучших боксеров мира Александр Хижняк. Также там отмечают, что есть шансы получить по одной медали в каждой категории и в борьбе, ведь это "один из самых медальных видов спорта для Украины". Эксперты портала считают, что серебро и бронзу нам могут принести на гребле на байдарках и каноэ — в ней участвует уже двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан.

Относительно спортивной гимнастики аналитики предполагают, что наша страна может ожидать на одно серебро от Игоря Радивилова. А вот в дзюдо надежды возложены на Дарью Белодед и Георгия Зантарая. Также без медалей нас не должны оставить легкоатлеты: как мимнимум Ярослава Магучих замахнулась на мировой рекорд на Олимпиаде. Золото ожидают от Михаила Романчука в плавании: он уже показал себя весной на чемпионате Европы. В издании также считают, что у нас есть шансы получить награды за карате, синхронное плавание, стрельбу и фехтование.

Какие меры безопасности от коронавируса будут на Олимпиаде

Помимо того, что зрителей не пустят на церемонию открытия, сами соревнования также будут проходить без болельщиков. Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 12 июля по 22 августа японские власти ввели в Токио чрезвычайное положение и специальные меры карантина, а потому въезд иностранцам в страну (кроме спортсменов) запрещен.

Кроме того, предполагается, что большинство соревнующихся перед прилетом в Токио будет привито в своих странах. При этом спортсменов обяжут носить маски, каждый день измерять температуру тела и сдавать тесты на коронавирус. Им рекомендуют ограничить общение в олимпийской деревне, обедать не в столовой, а в своем номере, а также не разрешат пользоваться общественным транспортом или посещать любые общественные места. После церемонии закрытия все приезжие должны покинуть страну в течение 48 часов.