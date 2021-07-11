  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 50 минут назад

УЕФА из-за фанатов оштрафовала Англию на 30 тысяч евро

Английских болельщиков обвиняют в попытке ослепить вратаря сборной Дании, а также беспорядках во время исполнения национальных гимнов и запуске фейерверков

Фото: Eurosport Фото: Eurosport
Фото: Eurosport

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА решила оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии на €30 тысяч из-за попытки болельщика английской сборной ослепить лазером вратаря сборной Дании во время пенальти в полуфинальном матче Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт Европейской футбольной ассоциации (UEFA).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме использования лазерной указки английских болельщиков также обвиняют в беспорядках во время исполнения национальных гимнов и запуске фейерверков.

Как известно, матч 1/2 финала Чемпионата Европы между сборными Англии и Дании проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Читайте также:
В УЕФА заблокировали все билеты английских фанатов на матч со сборной Украины

Перед пробитием пенальти, который многие посчитали спорным один из английских фанатов начал светить зеленой лазерной указкой в лицо голкиперу датской сборной Касперу Петеру Шмейхелю.

Сам полуфинальный матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Англии, которая впервые в своей истории вышла в финал континентального первенства.

Стоит отметить, что 34-летний Каспер Шмейхель является сыном знаменитого вратаря сборной Дании Петера Шмейхеля, который в 1992 году выиграл со своей командой чемпионат Европы, а через семь лет, будучи игроком английского клуба "Манчестер Юнайтед", стал победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 3 июля сборная Англии в 1/4 финала Евро-202 со счетом 4:0 разгромила сборную Украины, которая перед этим, в 1/8 финала сумела обыграть Швецию со счетом 2:1.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Самый большой экран в Европе, решающая битва года, футбольная атмосфера и тысячи людей
Самый большой экран в Европе, решающая битва года, футбольная атмосфера и тысячи людей
Сборная Украины по футболу вернулась в Киев: как ее встретили болельщики (ФОТО, ВИДЕО)
Сборная Украины по футболу вернулась в Киев: как ее встретили болельщики (ФОТО, ВИДЕО)
Сборная Украины с крупным счетом проиграла англичанам
Сборная Украины с крупным счетом проиграла англичанам
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине обвалились цены на голубику

  3. Киевский фуникулер снова остановят на плановый ремонт

  4. ЧП в Беларуси: ветер снес надувные батуты с детьми, есть пострадавшие (ВИДЕО)

  5. В столице Венесуэлы Каракасе в уличных боях погибли 26 человек (ВИДЕО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...