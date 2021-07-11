УЕФА из-за фанатов оштрафовала Англию на 30 тысяч евро

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА решила оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии на €30 тысяч из-за попытки болельщика английской сборной ослепить лазером вратаря сборной Дании во время пенальти в полуфинальном матче Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт Европейской футбольной ассоциации (UEFA).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме использования лазерной указки английских болельщиков также обвиняют в беспорядках во время исполнения национальных гимнов и запуске фейерверков.

Как известно, матч 1/2 финала Чемпионата Европы между сборными Англии и Дании проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Читайте также: В УЕФА заблокировали все билеты английских фанатов на матч со сборной Украины

Перед пробитием пенальти, который многие посчитали спорным один из английских фанатов начал светить зеленой лазерной указкой в лицо голкиперу датской сборной Касперу Петеру Шмейхелю.

Сам полуфинальный матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Англии, которая впервые в своей истории вышла в финал континентального первенства.

Стоит отметить, что 34-летний Каспер Шмейхель является сыном знаменитого вратаря сборной Дании Петера Шмейхеля, который в 1992 году выиграл со своей командой чемпионат Европы, а через семь лет, будучи игроком английского клуба "Манчестер Юнайтед", стал победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 3 июля сборная Англии в 1/4 финала Евро-202 со счетом 4:0 разгромила сборную Украины, которая перед этим, в 1/8 финала сумела обыграть Швецию со счетом 2:1.