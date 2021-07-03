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В мире 60 минут назад

Сборная Украины с крупным счетом проиграла англичанам

Сборная Англии со счетом 4:0 разгромила Украину в четвертьфинале чемпионата Европы

Фото: пресс-служба Украинской ассоциации футбола Фото: пресс-служба Украинской ассоциации футбола
Фото: пресс-служба Украинской ассоциации футбола

3 июля 2021 года сборная Украины проиграла матч 1/4 финала чемпионата Европы сборной Англии со счетом 0:4 и покидает европейское первенство.

Счет в матче уже на 4-й минуте после выхода один на один открыл англичанин Кейн, пробив мимо голкипера украинской команды Бущана. На 44-й минуте Магуайр, играя на опережение, головой отправил мяч в сетку  – 2:0.

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На 50-й минуте матча Кейн делает дубль, а на 63-й минуте Хендерсон довел счет в матче до разгромного.

Таким образом, сборная Украины покидает чемпионат Европы, а английская команда выходит в полуфинал европейского чемпионата.

Как сообщалось ранее, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокировал билеты английских болельщиков на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина — Англия.

При этом, украинские болельщики также не смогли прилететь на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии из-за карантина по коронавирусу в Италии.

В посольстве Украины в Италии отмечали, что обязательным условием при пересечении итальянской границы является прохождение 10-дневной самоизоляции.

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Напомним, сборная Украины после победы над Швецией со счетом 2:1 в 1/8 финала впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

17 июня во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

11 июня 2021 года в Риме матчем Италия — Турция стартовал перенесенный на год из-за пандемии коронавируса футбольный Чемпионат Европы-2020.

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