В Риме стартует футбольное ЕВРО-2020: когда играет сборная Украины и где смотреть

В Риме в пятницу, 11 июня 2021 года, матчем Италия — Турция (начало в 22:00 по Киеву) стартует перенесенный на год из-за пандемии коронавируса футбольный Чемпионат Европы-2020.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, пишет "РБК-Украина".

При этом на трибуны пустят зрителей. Хотя на большинстве стадионов, включая полуфиналы и финал, будет действовать лимит — не более 50% от вместительности.

Впервые УЕФА решили провести ЕВРО не в одной или двух соседних, а сразу в 11 разных странах по всей Европе. Такой эксперимент приурочен к 60-летнему юбилею чемпионатов Европы.

Таким образом, турнир пройдет в 11 разных городах.

Три матча группового этапа и один матч 1/8 финала:

- Амстердам (Нидерланды) — "Йохан Кройфф Арена";

- Бухарест (Румыния) — "Арена Националэ";

- Будапешт (Венгрия) — "Ференц Пушкаш";

- Копенгаген (Дания) — "Паркен";

- Глазго (Шотландия) -"Хэмпден Парк";

- Севилья (Испания) — "Ла-Картуха".

Три матча группового этапа и один четвертьфинал:

- Баку (Азербайджан) — "Олимпийский";

- Мюнхен (Германия) — "Арена Мюнхен";

- Рим (Италия) — "Олимпико".

Шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал:

- Санкт-Петербург (Россия) — "Санкт-Петербург".

Три матча группового этапа, два матча 1/8 финала, полуфиналы и финал:

- Лондон (Англия) — "Уэмбли".

Известно, что изначально матчи Евро-2020 должен был принимать также Дублин (Ирландия), однако местные власти отказались от проведения турнира, и поединки были перенесены в Санкт-Петербург и Лондон. Также в Испании из-за невозможности обеспечить присутствие зрителей на трибунах пришлось перенести матчи из Бильбао в Севилью.

Указано, что на финальной стадии Евро-2020 сыграют 24 сборные. Они будут распределены на шесть групп:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

Группа C: Нидерланды, УКРАИНА, Австрия, Северная Македония;

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия;

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Сборная Украины стартует на ЕВРО-2020 в воскресенье, 13 июня, поединком с Нидерландами на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме (начало в 22:00 по Киеву).

Второй матч в своей группе украинцы проведут уже в четверг, 17 июня, против Северной Македонии. Игра команд пройдет в 16:00 на "Арене Националэ" в Бухаресте (Румыния).

Заключительный, третий поединок национальной сборной в группе запланирован на понедельник, 21 июня. Проведет его украинская команда против Австрии в 19:00 также на главной арене столицы Румынии.

В Украине официальным транслятором Евро-2020 является ТРК "Украина". Все поединки турнира будут транслироваться на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".

При этом все поединки третьего слота, которые начинаются в 22:00, а также все матчи национальной сборной, будут транслироваться на телеканале "Украина".

Примечательно, что на Евро-2020 впервые будет применяться VAR (Video assistant referee — Видео ассистент арбитра). Данная система уже применялась на Чемпионате мира в России 2018 года, а также вовсю используется на клубном уровне, в том числе и в украинской Премьер-лиге.

Как предполагается, в плей-офф пройдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре из шести сборных, финишировавших в группе на третьем месте.

Групповой этап продлится с 11 по 23 июня. С 26 июня стартует плей-офф со стадии 1/8 финала. Финальный поединок Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.

Напомним, из-за пандемии коронавируса, которая в 2020 году заполонила мир, пострадал и футбол. Исключением не стал и Чемпионат Европы, который изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В связи с COVID-19 в УЕФА приняли решение перенести турнир на год позже, однако приставку "2020" с названия не убрали в маркетинговых целях.

Таким образом, это стал первый случай переноса Чемпионатов Европы из-за чрезвычайных ситуаций. Всего уже было 16 турниров, включая нынешний, которые проводятся каждые четыре года с 1960 года.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также очертание Украины с Крымом в составе.

В России ряд различных чиновников успели возмутиться составляющим новой формы. Разумеется, "критике" подверглось наличие аннексированного РФ Крыма, а также приветствия "Слава Украине — Героям слава", которые в России называют "националистическими". В частности, "глава" так называемого "Крымского футбольного союза" заявил, что они будут обращаться в УЕФА.

Вскоре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после запроса со стороны Российского футбольного союза обязал сборную Украины убрать с формы, разработанной для Чемпионата Европы по футболу 2021 года, слоган "Героям слава".