Евро-2020 отменяется: UEFA перенес чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, УЕФА) принял решение перенести Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на 2021 год.

Об этом сообщает Норвежская федерация футбола со ссылкой на решение УЕФА.

Таким образом, европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, добавили в федерации.

Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Напомним, в Италии из-за эпидемии коронавируса объявили о приостановке до 3 апреля всех спортивных мероприятий в стране, включая футбольную лигу Серии А.

Кроме этого, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале среди юниоров из-за распространения коронавируса.

В конце февраля в ISU заявили, что проведение чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров 13 — 15 марта 2020 года не может быть организовано, так как компетентные органы города Сеула закрыли каток в Мокдонге.