Общество 17 марта, 15:03

Евро-2020 отменяется: UEFA перенес чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса

Главный футбольный турнир Европы переносится на 2021 год

Евро-2020 отменяется: UEFA перенес чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса Евро-2020 отменяется: UEFA перенес чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса
Фото: Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, УЕФА) принял решение перенести Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на 2021 год.

Об этом сообщает Норвежская федерация футбола со ссылкой на решение УЕФА.

Таким образом, европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, добавили в федерации.

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Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

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Напомним, в Италии из-за эпидемии коронавируса объявили о приостановке до 3 апреля всех спортивных мероприятий в стране, включая футбольную лигу Серии А.

Кроме этого, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале среди юниоров из-за распространения коронавируса.

В конце февраля в ISU заявили, что проведение чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров 13 — 15 марта 2020 года не может быть организовано, так как компетентные органы города Сеула закрыли каток в Мокдонге.

 

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