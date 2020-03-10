Эпидемия коронавируса: Италия закрывает горнолыжные курорты и остается без футбола

В Италии из-за эпидемии коронавируса объявили о приостановке до 3 апреля всех спортивных мероприятий в стране, включая футбольную лигу Серии А.

Об этом 9 марта заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает France Press.

"Нет причин, по которым матчи и спортивные мероприятия должны продолжаться. Извините, но все фанаты должны принять это к сведению, мы даже не позволим использовать спортивные залы для занятий спортом", — сказал Конте в вечернем телеобращении.

При этом, допускается возможность проведения матчей под международной юрисдикцией, в частности, игр Лиги чемпионов и Лиги Европы без зрителей.

Кроме этого, правительство Италии решило закрыть все горнолыжные курорты страны из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил министр по региональным вопросам Франческо Бочча.

"Мы решили закрыть все горнолыжные курорты в стране с утра вторника", — заявил министр.

Беспрецедентные меры введены после того, как в Италии от китайского коронавируса скончались еще 97 человек. Таким образом, общее количество умерших в стране достигло 463 человек.

Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, за все время распространения китайского коронавируса заболели 113 тысяч 605 человек, вылечились — 63 тысячи 663 человека. Жертвами COVID-2019 стали 4016 человек.

Из них 463 смерти в Италии, 237 — в Иране, 53 — в Южной Корее, 28 — в Испании.

Лидером по темпам заражений является Италия, где за сутки подхватили вирус 9 тысяч 172 человека.

Ранее сообщалось, что руководство Чехии призвало правительство Италии запретить гражданам страны выезжать в Европу из-за распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 — от контактных людей. У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.

Перед этим в КГГА отрапортовали о готовности столицы к возможной вспышке коронавируса. В частности, в городе подготовили 3 больницы для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.