Эпидемия коронавируса: Чехия призывает Италию закрыть границу с ЕС

Руководство Чехии призвало правительство Италии запретить гражданам страны выезжать в Европу из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Reuters.

По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы побороть распространение коронавируса в Европе, считает чешский премьер.

"Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем выдать такое распоряжение в Шенгене", — заявил Бабиш.

В Чехии подтвердили 26 случаев коронавируса. Большинство из них связаны с посещениями Италии или общением с лицами, которые там были.

Напомним, что сто новых случаев коронавируса зафиксированы в Испании. Количество заразившихся в стране достигло 525. При этом на сегодня от коронавируса в Испании скончались 10 человек.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 8 марта, в Европе зафиксировано 9 тысяч 358 случаев случаев коронавируса COVID-19.

В частности. коронавирус впервые зафиксировали в Молдове. Инфекцию обнаружили в Кишеневе у 48-летней женщины, которая вернулась в страну из Италии.

Кроме этого, два первых случая заражения зарегистрированы в Болгарии.

Отметим, что в КГГА отрапортовали о готовности столицы к возможной вспышке коронавируса. В частности, в городе подготовили 3 больницы для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.

3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

По состоянию на 4 марта, в Украине зафиксировано уже 6 подозрений на наличие коронавируса. Все заболевшие находятся в изоляции, а образцы их биологических материалов исследуются.

В Испании зарегистрированы сто новых случаев заражения коронавирусом.