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На коронавирус в Украине проверяют 20 образцов — Минздрав

Всего в стране поступило 37 сообщений о подозрении на заражение китайским коронавирусом

На коронавирус в Украине проверяют 20 образцов — Минздрав На коронавирус в Украине проверяют 20 образцов — Минздрав
Коронавирус в Украине. Фото: vesti.ua

По состоянию на утро 7 марта в Центр общественного здоровья Украины поступило 37 сообщений о подозрении на заражение китайским коронавирусом COVID-19, из них только 1 — положительный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, сейчас в вирусологической лаборатории находятся на исследовании 20 образцов материалов, в том числе 6, отобранных у лиц с подозрением на коронавирус, и 14 у граждан, которые с ними контактировали.

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"Среди них исследование 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследование 4 образцов от контактных лиц продолжаются", — доложили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком 44-летнего священника госпитализировали с подозрением на коронавирус. Мужчина недавно вернулся из Греции, где был в паломническом путешествии на Афоне. Больной имел признаки атипичной пневмонии, поэтому врачи поставили ему диагноз "коронавирусная инфекция под вопросом".

Также сообщалось, что в Днепропетровской области в семьи, член которой недавно вернулся из Италии, не подтвердилось заражение коронавирусом. У членов семьи был положительный тест на грипп, поэтому врачи установили диагноз — острое респираторное заболевание.

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Напомним, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания на коронавирус. Мужчину с коронавирусом обнаружили в Черновцах. В это время состояние пациента не ухудшается, хотя врачи фиксируют перепады температуры в течение дня.

Также сообщалось, что на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии (США) и на котором обнаружили инфицированных коронавирусом, находятся 49 украинцев.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек (100 055 человек). При этом умерли 3 408 человек, выздоровели — 55 672 человека.

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