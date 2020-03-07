Вспышка коронавируса на лайнере Grand Princess в США: на борту — 49 украинцев

На борту круизного лайнера, который стоит у побережья Калифорнии (США) и на котором обнаружили инфицированных коронавирусом, находятся 49 украинцев.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Северной Калифорнии, находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что коронавирусное заболевание Covid-2019 диагностировали у 19 членов экипажа и двух пассажиров лайнера Grand Princess.

Напомним, 3 марта лайнер изолировали у берегов Калифорнии для проверки на коронавирус.

Лайнер Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс 7 марта, однако чиновники решили сначала "оценить ситуацию", когда выяснилось, что мужчина из Калифорнии, который был на судне в течение 11-21 февраля во время круиза по Мексике, заразился коронавирусом и недавно умер.

Читайте также: Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Всего на борту Grand Princess находится более 3500 человек — 2422 гостей и 1111 членов экипажа. Это — представители 54 стран. Теперь все пассажиры и экипаж пройдут тест на коронавирус.

Поскольку местные власти Калифорнии принялии решение о временном запрете на вход лайнера в гавань Сан-Франциско, тесты на коронавирус доставили на борт вертолетами береговой охраны США. В зависимости от результатов тестов будут принимать решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.