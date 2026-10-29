Рождественский шопинг под угрозой: протесты во Франции нанесли более 1 млрд евро ущерб торговцам

По данным Французской торговой палаты, в результате недавних погромов было повреждено 2400 магазинов по всей стране. Торговая палата оценивает прямые убытки розничных торговцев более чем в 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Между тем, аналитики Morningstar DBRS отмечают, что общие потери с учетом недополученного дохода могут приблизиться к 2 миллиардам долларов, и эта сумма возрастет в случае усиления протестов.

Магазины закрываются и отменяют продажи

Коммерческая деятельность в центрах многих городов фактически остановилась, поскольку более четверти поврежденных торговых точек до сих пор остаются закрытыми.

Президент Французской торговой палаты Ален Ди Крещенцо отметил, что даже неграбленные магазины вынуждены опускать ставни и терять выручку.

Среди целей атак оказались как супермаркеты Carrefour и магазины на углу, так и мировые бренды роскоши Hermes, Louis Vuitton и Burberry. В частности, магазин Burberry в Париже открылся только через 10 дней после погрома, в то время как ювелир Pandora и ритейлер H&M до сих пор держат часть точек закрытыми или сокращают часы работы.

Глава Adidas Бьорн Гульден также подтвердил временное закрытие отдельных магазинов из-за угрозы безопасности.

Беспорядки бьют по туризму

Учитывая запланированные акции на 31 октября и 5 ноября, потребительское доверие во Франции упало до 13-летнего минимума. Это крайне негативный сигнал для ноября и декабря, на которые обычно приходится до 40% годового розничного товарооборота.

Кроме того, протесты наносят удар по туристической отрасли: парижский универмаг Printemps уже отложил запуск рождественских украшений, а городское туристическое бюро опасается оттока иностранных гостей.

Эксперты отмечают, что именно потребление является главным двигателем французской экономики, поэтому для выживания бизнеса гражданам необходимо вернуть чувство безопасности.

Напомним, акции французской группы Kering, владеющей брендом Gucci, обвалились на 12% в пятницу после обнародования отчета о дальнейшем падении продаж.