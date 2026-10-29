Різдвяний шопінг під загрозою: протести у Франції завдали понад 1 млрд євро збитків торговцям

За даними Французької торгової палати, в результаті нещодавніх погромів було пошкоджено 2400 магазинів по всій країні. Торгова палата оцінює прямі збитки роздрібних торговців у понад 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Тим часом аналітики Morningstar DBRS зазначають, що загальні втрати з урахуванням недоотриманого доходу можуть наблизитися до 2 мільярдів доларів, і ця сума зросте у разі посилення протестів.

Магазини зачиняются та скасовують продажі

Комерційна діяльність у центрах багатьох міст фактично зупинилася, оскільки понад чверть пошкоджених торгових точок досі залишаються закритими.

Президент Французької торгової палати Ален Ді Крещенцо зауважив, що навіть неграбовані магазини змушені опускати віконниці й втрачати виторг.

Серед цілей атак опинилися як супермаркети Carrefour та крамниці на розі, так і світові бренди розкоші Hermes, Louis Vuitton і Burberry. Зокрема, магазин Burberry в Парижі відкрився лише через 10 днів після погрому, тоді як ювелір Pandora та ритейлер H&M досі тримають частину точок зачиненими або скорочують години роботи.

Очільник Adidas Бйорн Гульден також підтвердив тимчасове закриття окремих магазинів через загрозу безпеці.

Заворушення б'ють по туризму

З огляду на заплановані акції на 31 жовтня та 5 листопада, споживча довіра у Франції впала до 13-річного мінімуму. Це є вкрай негативним сигналом для листопада та грудня, на які зазвичай припадає до 40% річного роздрібного товарообігу.

Крім того, протести завдають удару по туристичній галузі: паризький універмаг Printemps вже відклав запуск різдвяних прикрас, а міське туристичне бюро побоюється відтоку іноземних гостей.

Експерти наголошують, що саме споживання є головним двигуном французької економіки, тому для виживання бізнесу громадянам необхідно повернути відчуття безпеки.

Нагадаємо, акції французької групи Kering, яка володіє брендом Gucci, обвалилися на 12% у п'ятницю після оприлюднення звіту про подальше падіння продажів.