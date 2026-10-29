RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Готівковий курс:

USD

46,50

46,19

EUR

51,71

51,30

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Різдвяний шопінг під загрозою: протести у Франції завдали понад 1 млрд євро збитків торговцям

магазини
Великі бренди й супермаркети рахують збитки та зачиняють двері.

За даними Французької торгової палати, в результаті нещодавніх погромів було пошкоджено 2400 магазинів по всій країні. Торгова палата оцінює прямі збитки роздрібних торговців у понад 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Тим часом аналітики Morningstar DBRS зазначають, що загальні втрати з урахуванням недоотриманого доходу можуть наблизитися до 2 мільярдів доларів, і ця сума зросте у разі посилення протестів.

Магазини зачиняются та скасовують продажі

Комерційна діяльність у центрах багатьох міст фактично зупинилася, оскільки понад чверть пошкоджених торгових точок досі залишаються закритими.

Президент Французької торгової палати Ален Ді Крещенцо зауважив, що навіть неграбовані магазини змушені опускати віконниці й втрачати виторг.

Серед цілей атак опинилися як супермаркети Carrefour та крамниці на розі, так і світові бренди розкоші Hermes, Louis Vuitton і Burberry. Зокрема, магазин Burberry в Парижі відкрився лише через 10 днів після погрому, тоді як ювелір Pandora та ритейлер H&M досі тримають частину точок зачиненими або скорочують години роботи.

Очільник Adidas Бйорн Гульден також підтвердив тимчасове закриття окремих магазинів через загрозу безпеці.

Заворушення б'ють по туризму 

З огляду на заплановані акції на 31 жовтня та 5 листопада, споживча довіра у Франції впала до 13-річного мінімуму. Це є вкрай негативним сигналом для листопада та грудня, на які зазвичай припадає до 40% річного роздрібного товарообігу.

Крім того, протести завдають удару по туристичній галузі: паризький універмаг Printemps вже відклав запуск різдвяних прикрас, а міське туристичне бюро побоюється відтоку іноземних гостей.

Експерти наголошують, що саме споживання є головним двигуном французької економіки, тому для виживання бізнесу громадянам необхідно повернути відчуття безпеки.

Нагадаємо, акції французької групи Kering, яка володіє брендом Gucci, обвалилися на 12% у п'ятницю після оприлюднення звіту про подальше падіння продажів. 

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності