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Французькі держоблігації обвалилися на тлі масштабних протестів: чому це загрожує всій єврозоні

протести у Франції
Протестувальники на площі Бастилії 8 жовтня 2026 року в Парижі, Франція. Фото: Ремон Хаазен

Ціни на французькі державні облігації впали після вихідних, сповнених насильницьких заворушень. Це підкреслило гостру напруженість між протестувальниками, які обурені зростанням вартості життя, та урядом, який позбавлений можливості оплачувати підтримку миру.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Протести у Франції загрожують єврозоні

За оцінкою видання, борг країни демонстрував гірші показники порівняно з європейськими аналогами, що призвело до розширення розриву між дохідністю 10-річних французьких облігацій та їхнім німецьким еквівалентом на вісім базисних пунктів.

Розрив дохідності між французькими та німецькими облігаціями наближається до 150–160 базисних пунктів, що входить у межі, які історично пов'язані з борговою кризою усієї єврозони.

Розрив із дохідністю італійських паперів сягнув нового рекорду, євро ослаб, а фондовий індекс CAC 40 втратив 1,5%.

Минулого тижня Францію охопила хвиля нападів на громадські будівлі, магазини та ресторани, а профспілки заккликали до загальнонаціонального страйку 5 листопада.

Проте колосальний державний борг і один із найбільших у єврозоні дефіцит бюджету унеможливлюють просте збільшення державних видатків для заспокоєння суспільства.

Франція стикається з кількома кризами одночасно, поки президент залишається при посаді, але фактично втрачає владу, зазначає Луї-Венсан Гейв із Gavekal Research. Інвестори дедалі більше сприймають французькі папери як ризиковані.

Політичний розкол 

Протести відбуваються під час дебатів щодо бюджету на 2027 рік, який передбачає скорочення дефіциту на 43 мільярди євро. На цьому тлі євро знизився на 0,5% до $1,1183, а вартість хеджування від подальших втрат валюти стрімко зросла.

За словами стратега Commerzbank Еріка Ліма, уряд опинився у делікатному балансуванні між вимогами ринків та населення.

Очікуване зниження рейтингу Франції агентством Moody's може спричинити додатковий розпродаж державних паперів та посилити тиск на європейський фінансовий сектор.

Нагадаємо, державний борг Франції у 2026 році досягне історичного максимуму на рівні 119,3% від валового внутрішнього продукту, а у 2027 році показник може перевищити 121,7% ВВП.

Автор:
Тетяна Бесараб

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